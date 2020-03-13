Государство 13 марта, 2020 | Автор : admin

Призвал МИД Армении находящихся за рубежом соотечественников

Учитывая сложившуюся в ряде стран ситуацию и эпидемиологические риски в результате распространения коронавируса нового типа (COVID-19), призываем граждан Армении, находящихся за рубежом и/или планирующих поездку за границу, встать на консульский учет, который сейчас можно осуществлять также посредством автоматизированной системы консульского учета. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

“Напоминаем, что постановка на консульский учет — добровольный и бесплатный процесс, целью которого является обеспечение защиты прав и интересов граждан РА, оказание возможной помощи в чрезвычайных ситуациях, предоставление необходимой консультации”, — говорится в заявлении.