Гюмри — в списке самых красивых мест для посещения весной

Регион 13 марта, 2020 | Автор : admin

Американский бизнес-журнал Forbes составил список 17 самых красивых мест, куда можно отправиться весной, в который включил также и Гюмри. Список составлен на основе мнений экспертов в сфере туризма.

“Со стартом новых рейсов бюджетных авиалиний из Германии и Греции в Гюмри второй город Армении, наконец, оказался в центре внимания и больше не ассоциируется только со Спитакским землетрясением 1988 года. Весна — фантастическое время для посещения Гюмри, когда суровая зима отступает и город наполняется цветами, все готовятся к Пасхе, которую отмечают с сочными фруктами и обильными тарелками плова. Гюмри известен своим колоритом и культурными заведениями, вкусными блюдами и юмором гюмрийцев”, — говорится в статье.

Автор статьи советует в Гюмри отведать местный панрхаш, приготовленный из сыра и лаваша.

В список 17 самых красивых мест Forbes вошли Лондон, Ванкувер, Тбилиси, Мехико, а также ряд городов Марокко, Исландии, Пакистана, США и Перу.