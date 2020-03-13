Общинные дома для престарелых

Общество 13 марта, 2020 | Автор : admin

Между правительством Армении и нидерландским фондом Avondglans в декабре 2019 года был подписан договор о пожертвовании с целью строительства общинных малых домов для организации ухода за престарелыми людьми. Об этом заявил вчера на заседании правительства Армении заместитель министра труда и социальных вопросов республики Смбат Сагиян.

Упомянутый фонд, по его словам, выделил на это сумму в размере 100 тыс. евро. На первом этапе, который включает в себя покупку дома, будет перечислено 40% от общей суммы, как предоплата. На втором этапе, который включает проектные и ремонтные работы, также будет перечислено 40% от общей суммы, в течение 5 рабочих дней после представления отчета об исполнении по части первого этапа. А уже на третьем этапе, который включает в себя работы по меблировке, будут перечислены оставшиеся 20% денег, в течение 5 рабочих дней.

Сейчас в Армении действуют 12 учреждений, предоставляющих круглосуточную службу пожилым и/или имеющим инвалидность лицам, в том числе 7 — негосударственных. Во всех этих учреждениях обслуживаются около 1390 человек (причем 180 — в негосударственных организациях). В домашних же условиях обслуживаются свыше 3800 человек, дневные центры посещают примерно 2000 человек.

По словам замминистра, на данном этапе предусматривается увеличение расходов и доходов государственного бюджета на 24 млн 133 тыс. драмов, или свыше 45 тыс. евро.