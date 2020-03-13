Армения-Беларусь: Довести товарооборот до 100 млн долларов

Регион 13 марта, 2020 | Автор : admin

На заседании межправительственной комиссии мы предложили Армении создать совместное предприятие по выпуску лифтового оборудования, которое осуществляло бы также гарантийное и постгарантийное обслуживание, сообщил в беседе с журналистами сопредседатель армяно-белорусской межправительственной комиссии, министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа.

Это предложение, по его словам, поступило с учетом того, что Армения уделяет серьезное внимание инфраструктурным проектам, в том числе увеличению пассажирского автотранспорта, и активно стремится реализовать проекты по замене лифтов. “На заседании комиссии белорусская сторона предложила рассмотреть возможность поставок сельскохозяйственной техники с использованием такого финансового механизма, как лизинг. Кроме того, обсуждался вопрос поставок качественных продуктов питания из Армении на белорусский рынок”, — отметил он.

Министр добавил, что обе страны нацелены довести товарооборот до 100 млн долларов.