Политическим процессам — политическая оценка

Государство 13 марта, 2020 | Автор : admin

Активную фазу агиткампании референдума по изменению одной из статей Конституции РА, назначенного на 5 апреля, штаб “Да” начал с Сюникской области.

Активное участие в агиткампании принимает ушедший на это время в отпуск премьер-министр Никол Пашинян. На митинге в Горисе он обнародовал проект декларации о референдуме. Глава правительства заявил, что после бархатной, ненасильственной революции 2018 г. в Армении постоянно муссируется тема, что необходимо дать прежним властям политическую оценку, формат которой обсуждался продолжительный период. По словам премьера, он был против представления этого документа политической силой либо посредством сбора подписей в Национальном Собрании. И взамен было решено выступить с декларацией референдума, по включенным в нее точкам зрения будет достигнута договоренность с народом.

Премьер заявил также, что ныне разработана декларация референдума, которая даст политическую оценку политическим процессам в течение последних 30 лет. В первом пункте проекта декларации отмечается, что с 1995 года до революции 2018 года все общегосударственные выборы, кроме парламентских выборов 1999 г. (когда большинство народных избранников составила Народная партия Армении во главе с Кареном Демирчяном и премьером был назначен спарапет Вазген Саркисян), не выражали свободной воли народа. В декларации затрагиваются также созданная в Армении до бархатной революции коррупционная система и другие темы.

По всей вероятности, до дня голосования, 5 апреля, документ этот подвергнется серьезным изменениям, ибо премьер заявил, что до 31 марта граждане смогут иметь возможность представить свои предложения по проекту декларации штабу “Да”.

Коснувшись предлагаемой корректировки Основного Закона, премьер отметил: имеются проблемы, связанные с Конституцией и касающиеся легитимности различных ветвей власти.

Никол Пашинян акцентировал также, что, сказав 5 апреля “Да” изменению в Конституции, в Армении начнется процесс принятия нового и легитимного Основного Закона.

Была затронута также тема необходимости изменения Конституции в данный момент. По убеждению премьера, в Армении нет Конституционного суда, соответствующего Конституции страны. Он заявил об этом на митинге в городе Мегри.

“В отличие от прежнего, когда член КС действовал пожизненно, сейчас срок полномочий судей КС составляет 12 лет. В отличие от прежнего, председателя КС избирает не НС, а Конституционный суд из судей КС. Срок полномочий председателя КС устанавливается на 6 лет, вместо прежнего пожизненного пребывания. Эта модель была сформулирована в Конституции, и на данный момент эта Конституция на 100% остается в силе. У нас есть Конституционный суд, описанный в Конституции, но у нас нет Конституционного суда соответствующего описанию”, — сказал Пашинян. И добавил: “Относительно Грайра Товмасяна проблема – понятна. Относительно остальных членов Конституционного суда проблема в следующем: некоторое время назад Национальное Собрание выступило с ходатайством о возбуждении дисциплинарного производства в отношении председателя суда Грайра Товмасяна. Конституционный суд рассмотрел этот вопрос и заявил, что, несмотря на то, что согласно Конституции и законам есть право возбуждать подобное дисциплинарное производство, но можно ходатайствовать лишь тогда, когда они сами сформируют дисциплинарное производство и зафиксируют нарушение. Это означает, что КС отказывается выполнять свои функции, а остальные ветви власти лишает реализации подобных функций”, — сказал Пашинян.

Конституционные реформы, в разные годы проведенные в Армении, не выразили, увы, волеизъявление народа,убежден премьер.

“Сейчас есть идея: на референдуме 5 апреля скажем “ДА”, после чего начнется процесс принятия новой, легитимной Конституции в Армении, которая де-факто будет отредактированным вариантом действующего Основного закона. Договариваемся, что изменения системы правления не произойдет, чтобы это не воспринималось так: вот, мол, я пришел, меняю Конституцию, чтоб в случае, когда не буду главой Кабмина, стал президентом и так далее. То есть мы останемся в логике системы парламентского правления. Но, думаю, очень важно, чтобы в Армении была Конституция, принятая свободным волеизъявлением народа”, — отметил Пашинян.

Руководитель кабмина также подчеркнул, что через год-два, возможно параллельно со следующими парламентскими выборами, или если выяснится, что народ хочет раньше иметь новый проект Конституции, он будет вынесен на всенародное голосование. “Мы стремимся иметь Конституцию, утвержденную голосом народа”, — заключил глава правительства.

Большое внимание вчера, общаясь с жителями Джермука области Вайоц Дзор, премьер уделил вопросу эксплуатации Амулсарского месторождения. Если будет доказано, что эксплуатацией Амулсарского месторождения нельзя будет сохранить экологию Джермука, то эксплуатация месторождения исключается.

“Хочу обратиться к гражданам, которые считают, что после революции правительство не предпринимает достаточных мер для решения вопроса Амулсара. Хочу привлечь внимание всех к тому факту, что, если бы не революция, Амулсарское месторождение давно эксплуатировалось бы”, — сказал премьер-министр, призвав всех не терять уважительного отношения к революции и к правительству.

Подчеркнув, что никакой угрозы природе быть не должно, премьер сказал: “Речь о том, можно ли эксплуатировать это месторождение так, чтобы воздух, вода не только в Джермуке, но и в реке Дарб, реке Арпа не загрязнялись. Если это возможно, ситуация иная, если невозможно, значит и обсуждать нечего”.

Коснувшись вопроса прерывания агиткампании в связи с распространением коронавируса, премьер подчеркнул: она продолжается, поскольку нет необходимости прерывать ее, но если возникнет необходимость — агиткампанию будет прервана.

“Если число инфицированных коронавирусом будет расти, в первую очередь об этом объявит правительство. Вчера вечером я представил то, что есть на данный момент”, — заверил Пашинян и отметил, что если будут большие риски, об этом будет объявлено.

Он отметил, что сейчас выясняется круг всех людей, контактировавших с инфицированными, предпринимаются необходимые действия.

“При этом могут быть люди, которые будут изолированы в “Голден Палас”, но могут быть и люди, которых, исходя из определенных обстоятельств, попросим самоизолироваться у себя дома”, — сказал он.

Напомним, что проведение назначенного на 5 апреля референдума предполагает разрешение вопроса прекращения полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда.