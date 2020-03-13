Ереванский Государственный камерный хор впервые исполнит “Берлинскую литургию” Комитаса

Ереванский государственный камерный хор впервые полностью исполнит “Берлинскую литургию” Комитаса. Произведение прозвучит на концерте, который состоится 27 марта в Доме камерной музыки имени Комитаса.

В 1896 году Комитас получил стипендию для обучения в Берлине от Александра Манташяна. Комитас учился на философском отделении в Университете Фридриха Вильгельма (ныне Университет Гумбольдта) и в частной консерватории Рихарда Шмидта. А на третьем курсе он написал свою знаменитую “Берлинскую литургию” — произведение на немецком, но, конечно же, основанное на тематике армянских шараканов. Под управлением художественного руководителя и дирижера Арутюна Топикяна Камерный хор также исполнит другие произведения Комитаса: “Цирани цар”, “Яр джан, ари”, “Андзревн екав”, “Чинар ес”, “Эс гишер, луснак гишер”, “Ел, ел” и другие.

Отметим, что это седьмой, последний концерт цикла “Комитас и Мы”, инициированного Ереванским государственным камерным хором. Концертный цикл, посвященный 150-летию Комитаса, был запущен в прошлом году, и в течение всего года хор выступал с концертами, посвященными Комитасу, представляя его богатое хоровое наследие.