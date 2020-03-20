Введены исключения по ряду товаров

Регион 20 марта, 2020 | Автор : admin

Министерство экономики Армении сообщает, что между Арменией и Ираном установлены некоторые исключения по части перевозки товаров, имеющих экономическое значение.

В связи с необходимостью доставки товаров, перевозимых в рамках гуманитарной помощи, и процедуры их перевозки, в решение правительства от 24 февраля 2020 года внесены изменения, позволяющие оборот некоторых дополнительных видов сырья между Арменией и ИРИ.

Перевозки будут осуществляться посредством загрузки на территории между административным зданием и мостом пограничного пункта Мегри под контролем Комитета государственных доходов, Министерства здравоохранения Республики Армения и Службы национальной безопасности.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по этим товарным кодам, должны обратиться в Комитет государственных доходов, который, получив согласие Министерства экономики, разрешит перевозку товаров.

Ранее была разрешена перевозка некоторых товаров медицинского назначения.