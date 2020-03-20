ГКЗЭК предупредила хозсубъектов

Государство 20 марта, 2020 | Автор : admin

Учитывая муссируемую в прессе и социальных сетях обеспокоенность в связи с предполагаемым ростом цен на продукты питания и предметы первой необходимости, нехваткой товаров на рынке и рядом других вопросов, Государственная комиссия по защите экономической конкуренции РА приняла решение выступить с предупреждением в адрес хозяйствующих субъектов, занимающихся реализацией продуктов питания и предметов первой необходимости.

Комиссия считает необходимым сообщить, что в условиях чрезвычайного положения факт экономических правонарушений будет расцениваться как отягчающее обстоятельство, а также призывает воздерживаться от действий и поведения, которые могут привести к нарушению положений законодательства о защите экономической конкуренции.