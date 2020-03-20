Общенациональная пилотная программа дистанционной школы

Государство 20 марта, 2020 | Автор : admin

В рамках пилотной программы дистанционного образования государство, учитывая объявленное в стране чрезвычайное положение, создало возможности для проведения уроков и лекций в режиме онлайн. По итогам обсуждений, проведенных Министерством образования, науки, культуры и спорта с высшими учебными заведениями страны, заявлено, что вузы готовы к организации учебного процесса посредством различных механизмов дистанционного образования. По словам министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна, вузы обладают достаточными средствами для самостоятельной организации непрерывности обучения и в этом плане ситуация вполне благополучна.

Министерство будет осуществлять мониторинг этого процесса, для обеспечения выполнения принятых в этом плане решений.

Что касается общеобразовательных учебных заведений, здесь также некоторые школы, не дожидаясь указаний министерства, по собственной инициативе уже предприняли меры для организации уроков в режиме онлайн. Министр Араик Арутюнян приветствовал подобные инициативы, отметив важность партнерских отношений возглавляемого им ведомства, школ и отдельных учителей. “Мы вместе должны пройти этот этап и помогать всем тем общеобразовательным учреждениям, которые до сих пор не имели возможности организации дистанционного образования”, — сказал министр.

Организация полноценного учебного процесса дистанционного образования в общеобразовательных школах — сложный, многокомпонентный процесс, который в настоящее время находится в начальной стадии разработки, и разумеется говорить о том, что в этом плане все возможности будут немедленно предоставлены и все нюансы учтены, пока не приходится. По словам Араика Арутюняна, вынужденное закрытие школ подстегнуло разработки в этой области и создало условия для проведения уникальной “общенациональной пилотной программы”, которая повысит на качественно новый уровень образовательные процессы. “Это, как отмечает премьер-министр, дополнительная возможность, и мы должны эти ограничения рассматривать в этом качестве, используя создавшуюся ситуацию для развития новых образовательных технологий. Должен сказать, что по программе правительства внедрение системы дистанционного обучения в общеобразовательной сфере было намечено на декабрь 2021 года, но мы можем сказать, что мы используем эту возможность для реализации общенациональной пилотной программы и внедрения этой системы раньше срока”, — подчеркнул министр, напомнив, что недавно были приняты соответствующие законы и правовая база для внедрения системы дистанционного образования уже имеется.

Арутюнян напомнил, что на сайте Национального центра образовательных технологий создан heravar.armedu.am портал, на котором собрана информация о платформах, реализующих подобные программы. Министерство посредством того же Национального образовательного технологического центра будет осуществлять разработку программ и процесс повышения квалификации учителей.

Что касается конкретных, уже существующих механизмов, которыми армянские школьники могут воспользоваться сейчас, особое значение имеет запущенный в сотрудничестве с общественной телекомпанией проект, в рамках которого организована своеобразная телевизионная школа: каждое утро с 08:30 до 09:30 и с 11:30 до 12:40 будут проводиться занятия. Кроме того, компания “Ucom” выделила отдельный канал в своем эфире, на котором в течение всего дня будут транслироваться лекции и уроки для всех классов и по всем предметам. По словам министра, на первом этапе, возможно, объем этого вещания будет невелик, однако уже ведется запись соответствующих видеороликов и ведется набор учителей и преподавателей, которые будут вести видео уроки для школьников.

Само министерство также намерено запустить отдельный канал на платформе YouTube, где будут собраны все эти материалы. Посещение этого YouTube-канала будет бесплатным для абонентов Ucom, сообщил Араик Арутюнян, подчеркнув важность этой инициативы и призвав других операторов к ней присоединиться.

В течение предстоящих одной-двух недель специалисты министерства образования намерены оценить требуемый объем дистанционного образования, начиная от организации коммуникации учителей и учеников, выдачи и оценки выполнения заданий, проведения видеосвязи и возможности проведения групповых видеоуроков. По итогам этого мониторинга будет принято решение о необходимости выделения дополнительного времени для продления учебного года.