Благотворительные столовые доставят питание на дом

Общество 20 марта, 2020 | Автор : admin

Организация “Миссия Армения” в сотрудничестве с Министерством труда и социальных вопросов информирует и призывает бенефициаров свести к минимуму визиты в инфраструктуры организации, чтобы по возможности предотвратить распространение коронавируса.

Исходя из соображений обеспечения безопасности бенефициаров и сотрудников, деятельность дневных центров и благотворительных столовых будет реорганизована с тем, чтобы людям, которые пользуются услугами столовых, не приходилось их лично посещать. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства труда и социальных вопросов.

“В то же время сообщаем, что питание граждан, пользующихся благотворительной столовой, будет доставляться по их месту жительства посредством сотрудников организации. Необходимая информация и консультации бенефициарам будут предоставлены по телефону, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

По вопросам организации обслуживания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями можете звонить по следующим номерам:

Общины Канакер-Зейтун, Кентрон, Арабкир — 099 36 36 34

Община Аван — 096 00 26 50

Общины Нор-Норк, Норк Мараш, Абовян — 096 00 27 50

Общины Шенгавит, Эребуни, Нубарашен — 091 74 47 64

Общины Ачапняк, Давиташен — 096 00 91 18

Община Ванадзор — 096 00 29 90

Община Спитак — 096 00 24 90

Община Чамбарак — 096 00 25 70

Община Сисиан — 096 00 27 80

Община Ташир- 096 00 25 90

Община Артик — 096 00 24 99

Община Раздан — 093 27 88 17

Алавердская община — 096 00 24 88

Община Севан — 096 00 27 10

Община Чаренцаван — 096 00 25 40

Община Масис — 096 00 24 80

Община Арташат — 096 00 26 40

Община Капан — 096 00 25 60

Община Гюмри — 096 00 27 40

Временно прекращается также и организация других мероприятий, в экстренных случаях, сохраняя нормы безопасности, будет организован прием в офисах и/или в формате домашних визитов”, — говорится в сообщении.