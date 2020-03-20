Благотворительные столовые доставят питание на дом
Организация “Миссия Армения” в сотрудничестве с Министерством труда и социальных вопросов информирует и призывает бенефициаров свести к минимуму визиты в инфраструктуры организации, чтобы по возможности предотвратить распространение коронавируса.
Исходя из соображений обеспечения безопасности бенефициаров и сотрудников, деятельность дневных центров и благотворительных столовых будет реорганизована с тем, чтобы людям, которые пользуются услугами столовых, не приходилось их лично посещать. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства труда и социальных вопросов.
“В то же время сообщаем, что питание граждан, пользующихся благотворительной столовой, будет доставляться по их месту жительства посредством сотрудников организации. Необходимая информация и консультации бенефициарам будут предоставлены по телефону, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
По вопросам организации обслуживания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями можете звонить по следующим номерам:
Общины Канакер-Зейтун, Кентрон, Арабкир — 099 36 36 34
Община Аван — 096 00 26 50
Общины Нор-Норк, Норк Мараш, Абовян — 096 00 27 50
Общины Шенгавит, Эребуни, Нубарашен — 091 74 47 64
Общины Ачапняк, Давиташен — 096 00 91 18
Община Ванадзор — 096 00 29 90
Община Спитак — 096 00 24 90
Община Чамбарак — 096 00 25 70
Община Сисиан — 096 00 27 80
Община Ташир- 096 00 25 90
Община Артик — 096 00 24 99
Община Раздан — 093 27 88 17
Алавердская община — 096 00 24 88
Община Севан — 096 00 27 10
Община Чаренцаван — 096 00 25 40
Община Масис — 096 00 24 80
Община Арташат — 096 00 26 40
Община Капан — 096 00 25 60
Община Гюмри — 096 00 27 40
Временно прекращается также и организация других мероприятий, в экстренных случаях, сохраняя нормы безопасности, будет организован прием в офисах и/или в формате домашних визитов”, — говорится в сообщении.