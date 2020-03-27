Государство 27 марта, 2020 | Автор : admin

В рамках борьбы с коронавирусом заместитель руководителя созданной по приказу министра ЧС оперативной группы, директор спасательной службы генерал-майор Вреж Габриелян провел совещание с руководителями областных спасательных управлений. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Последние присоединились к совещанию в режиме онлайн, доложили о ситуации в областях и о дезинфекционных работах, проводимых пожарно-спасательными отрядами. До 1 мая будут отложены все учения. Генерал-майор Вреж Габриелян поручил с максимальной бдительностью осуществлять ежедневные смены, чтобы заменяющие друг друга группы не имели контактов друг с другом, а также часто производились измерения температуры и дезинфекция.

Директор спасслужбы представил приказ министра ЧС, согласно которому созданы резервные группы. В случае необходимости в качестве дополнительных сил они могут быть вовлечены в комплексное пожаротушение или в обслуживание ДТП и бытовых вызовов. Подчеркнул, что для возможных наихудших ситуаций распространения инфекции разрабатываются планы последовательности действий, чтобы оперативно и эффективно осуществлять обслуживание граждан.