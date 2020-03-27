Для организации дистанционного обучения детей

Общество 27 марта, 2020 | Автор : admin

Национальное Собрание Республики Армения предоставит школам 85 своих компьютеров в условиях чрезвычайного положения, чтобы обеспечить дистанционное обучение как можно большего количества детей, на своей странице в Facebook написал спикер НС Арарат Мирзоян.

“Обеспечение образования наших детей, даже в условиях чрезвычайного положения, должно быть одной из самых важных наших целей. Следовательно, для того чтобы сделать дистанционное обучение более доступным для большего числа детей, 85 компьютеров Национального собрания будут предоставлены нуждающимся школам (согласно списку, который будет подготовлен министерством образования, науки, культуры и спорта)”, — написал Мирзоян. Он выразил мнение, что будет много других государственных и частных организаций, а также частных лиц, имеющих работающие, но неиспользуемые компьютеры. Председатель НС призвал такие организации присоединиться к этой инициативе.