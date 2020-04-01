“Мосфильм” представляет шедевры российского кино

В эти непростые дни, когда планета борется с эпидемией коронавируса, самые разные культурные организации мира пытаются облегчить моральное состояние людей и хотя бы на время отвлечь от тягостных мыслей, беспокойства и тревог. В особенности в условиях вынужденной изоляции или самоизоляции, создающей дополнительные трудности и неудобства, не говоря уже о стрессе.

С преодолением последнего может помочь справится просмотр любимых кинолент. Например, лучшие киноленты российского кинематографа прошлого и настоящего, которые предлагает нашему вниманию Российский центр науки и культуры в Ереване совместно с киноконцерном “Мосфильм”. Отметим, что в 2011 году корпорация Google и киностудия “Мосфильм” объявили о подписании партнерского соглашения и запуске канала Mosfilm на видеопортале YouTube- https://www.youtube.com/user/mosfilm.

“Мосфильм” — ведущее предприятие киноиндустрии России, на котором работает более одной тысячи двухсот человек и осуществляется производство практически всей российской кино-, теле- и видеопродукции. Производственная мощность студии — более ста картин в год. За девяносто лет деятельности на “Мосфильме” было создано более двух тысяч пятисот полнометражных фильмов. В разные годы здесь работали многие известные режиссеры, чьи картины вошли в “Золотой фонд отечественного и мирового киноискусства”.

Большинство фильмов создается на студиях, которые находятся на “Мосфильме”. Здесь работают такие известные кинематографисты России, как В.Ю.Абдрашитов, С.С.Дружинина, В.В.Меньшов, В.Н.Наумов, Г.А.Панфилов, С.А.Соловьев, А.И.Сурикова, А.А.Эшпай, К.Г.Шахназаров, П.Г.Чухрай и другие.

Генеральным директором и председателем Правления киноконцерна “Мосфильм” является наш соотечественник, видный кинорежиссер Карен Шахназаров.

По состоянию на этот год, лидером просмотров на канале является картина Владимира Меньшова “Любовь и голуби”, которая набрала более 20 млн просмотров. Второе и третье места делят фильмы “Иван Васильевич меняет профессию” и “Операци “Ы” и другие приключения Шурика”, набравшие по 18 млн просмотров каждый.

Российский центр науки и культуры в Ереване предлагает смотреть и наслаждаться шедеврами российского кинематографа на официальном канале “Мосфильм” и желает всем приятного просмотра.