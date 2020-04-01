Турция под коронавирусным колпаком

Коронавирус распространяется в Турции быстрее, чем в Италии, считают эксперты Австрийского института европейских исследований и исследований в области безопасности. Турция значится на 14 месте в списке топ-15 самых пострадавших стран от инфекции COVID-19. По положению на 20 марта, количество выявленных заражений коронавирусом в Турции перевалило за 10 тысяч, точное число — 10 827, умерших — до 168, выздоровели всего 162 пациента, 725 находятся в реанимации, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Коронавирус, по сообщениям турецких СМИ, проник в ВМС Турции. Сообщается также о заражении коронавирусом военнослужащих, участвующих в военных операциях в Сирии. Многие в Турции, поддавшись панике, начали злоупотреблять алкоголем. 15 человек погибли и 60 оказались в реанимации после отравления подделкой в попытке обезопасить себя от коронавируса. Это, конечно, гораздо меньше, чем в Иране, где от контрафакта погибли около 500 человек, но все же…

Совсем недавно президент ТР Эрдоган заявлял, что угроза коронавируса почти парализовала обыденную жизнь и сопряжена с негативными экономическими последствиями. Исследовательская группа Capital Economics, штаб-квартира которой расположена в Лондоне, считает, что экономика Турции может сократиться на 2% в 2020 году, несмотря на зафиксированный в первом квартале 2020 года рост ВВП на 4,3%. Отмечается, что влияние вспышки коронавируса на экономику в наибольшей степени будет ощущаться во втором квартале текущего года. А рейтинговое агентство Moody‘s заявило, что пересмотрело свои прогнозы роста на 2020г. в сторону понижения для всех экономик G-20, за исключением Саудовской Аравии, где решение об увеличении добычи нефти до 12 млн баррелей в день до июня будет поддерживать рост ВВП в 2020г. “В других странах, с формирующимся рынком, резкое сокращение ВВП во втором квартале неизбежно, что отражает как внутренние ограничения, так и резкое падение внешнего спроса. Мы ожидаем, что экономика Турции пострадает сильнее всего, а совокупное сокращение ВВП во втором и третьем кварталах составит около 7,0%”, — цитирует отчет Cumhuriyet.

Население Турции недовольно тем, что вместо того, чтобы спасать экономику, президент увлечен военным вмешательством в Сирию и расправой над “врагами” внутри страны. Как правило, это журналисты, критикующие политику Эрдогана. К последним добавилось несколько сот граждан за “необоснованные и провокационные” публикации об эпидемии в соцсетях. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в прошлом году на операцию турок в Ливии и сирийском Идлибе ушло $19 млрд из бюджета страны.