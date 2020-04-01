Детские книжки в электронном формате

Эпидемия коронавируса угрожает не только здоровью и жизни людей, но и наносит серьезный урон экономике. Очень сильно страдает малый и средний бизнес, в числе которых книжные магазины, а также вся сфера книгоиздания Армении. Книжные магазины не работают, практически нет продаж, а издательства значительно сокращают свои производственные объемы. При радикальном падении оборота, издательства значительно сократят производственные объемы, впадут в продолжительную рецессию, из которой многие попросту не смогут выйти.

Сегодня в условиях кризиса и пандемии даже самые дисциплинированные игроки рынка с трудом справляются с выполнением своих обязательств. А что будет завтра, если ситуация затянется? О том, какие трудности сегодня переживают отечественные книгоиздатели и как с ними справляются, мы попросили рассказать основателя и руководителя одного из крупнейших издательств “Эдит Принт” Мкртича Карапетяна.

— Сфера книгоиздания Армении сегодня переживает трудные времена. У нас очень много работы, но мы вынужденно простаиваем. Книжные магазины закрыты, соответственно нет продаж. Мы правда перешли на онлайн торговлю, но в нынешних условиях, в связи с эпидемией и опасностью заразиться, это тоже рискованно: ведь купленные онлайн книги нужно курьерами доставить на дом. А потому я принял решение, что на внутреннем рынке мы будем доставлять купленные книги посредством услуг “Айпост”. Последняя все-таки серьезная организация и лучше знает, как организовать должную доставку в нынешних условиях. Мы для этого сделали 15% скидку для покупателей (включая доставку). Общая же ситуация, повторю, непростая: в марте, считайте, никто не работал, продаж практически не было, и чем дальше, будет все сложнее. Вот мы ждем решения государства относительно помощи малому и среднему бизнесу, куда входит и сфера книгоиздания и книгораспространения. Но не знаю, конкретно нас это коснется или нет.

— А с коллегами и партнерами вы обсуждали ситуацию? Ваше видение поддержки сферы книгоиздания.

— Естественно. Перестала функционировать целая сеть: компании, которые с нами работали по заказу, из-за отсутствия последних не работают. Стоят склады и оптовые точки. Например, другое крупное армянское издательство “Зангак” тоже не работает. Власти уже говорили о том, что будут выдаваться кредиты, например, на покрытие зарплат сотрудников (в нашем случае это составит лишь 20% от суммы, которая у нас уходит на зарплату). По-моему убеждению, хорошим выходом стала бы пролонгация на несколько месяцев выплаты налогов, которые мы должны заплатить до 20 апреля (налога на прибыль и т.д.). Да, согласно мерам правительства по поддержке субъектов МСБ, банки будут предоставлять кредиты, но это длительный процесс — это быстро не делается… Государство очень помогло бы нам, если бы позволило отсрочить выплату налогов, пока мы не начнем нормально работать. Потом, люди сидят дома: а жить им на что, если нет зарплаты? Я тоже своих сотрудников отправил по домам, но я ответственен перед ними — как никак 20 лет работаем вместе. Вынужденно должен изыскать средства: взять кредит и выдавать им зарплату. Тем, у кого хорошая банковская история, банки будут выдавать кредиты — у меня с этим проблем нет. Но есть компании, которые когда-то по каким-то причинам подпортили свою банковскую историю, и они столкнутся с проблемами.

К первому сентября мы должны выпустить учебники для школ к новому учебному году: нужно купить бумагу в большом количестве. Это где-то 100 тонн — стоит порядка 70-80 млн драмов. Это госзаказ, и мы ждем, когда будет заключен договор. Чем раньше это будет сделано, тем лучше, чтобы мы успели к 1 сентября. Мы печатаем буквари, учебники по родному языку, математике, физике и т.д. А тут еще этот простой из-за коронавируса. Но мы хоть крупное издательство, ждем наш заказ, а вот небольшим издательствам еще тяжелее. Я понимаю, что сфера книгоиздания на данный момент не является главным приоритетом, но сегодня все мы оказались в такой ситуации — весь мир борется с эпидемией. Образно говоря, мы все в одной лодке. И помощь нужна всем.

А завершить наш разговор я хочу хорошей новостью. Мы запустили социальный проект “Моя библиотека у меня дома” для детей от 3 до 9 лет. В рамках этого проекта издательство “Эдит принт” стало бесплатно размещать свои детские издания (имеющиеся в продаже) в электронном формате в свободном доступе, на сайте school.editprint.am. Это и наши школьные учебники, и интеллектуальные и развивающие игры, номера детского журнала “Веселая жизнь”, а также художественная литература и т.д. Держать детей дома взаперти очень трудно, родителям приходится все время что-то придумывать. Пусть читают книжки, играют в наши игры, развивают логику, образное мышление, память внимание, изучают материалы для самостоятельного чтения и развития речи, и с пользой проводят время. Советую родителям взять этот ресурс на заметку. Потом еще мы проведем конкурс и вручим призы нашим победителям.