ЕС содействует Армении в борьбе с коронавирусом

Регион 01 апреля, 2020 | Автор : admin

В рамках действий по глобальному реагированию на вспышки коронавирусной инфекции Еврокомиссия содействует странам Восточного партнерства и с этой целью выделила 140 млн евро, в числе которых и средства для реагирования на наиболее непосредственные нужды Армении. Об этом сообщили в офисе ЕС в Армении.

Кроме того, комиссия переоформит цели применяемых во всем регионе инструментов финансирования на сумму до 700 млн евро, направив их на смягчение социально-экономических убытков кризиса, обусловленного коронавирусом.

“Это очень трудные времена не только для ЕС, но и для наших стран-партнеров, и для Армении. Мы должны сделать все возможное, чтобы смягчить влияние коронавируса на жизнь и на образ жизни людей. Сегодняшний пакет рассчитан как на неотложные нужды систем здравоохранения, так и на реагирование на наиболее уязвимые группы общества, в частности, на более долгосрочные нужды малых и средних предприятий, которые составляют основу экономик шести стран”, — отметил комиссар ЕС по Вопросам соседства и переговоров по расширению Оливер Вархели.

Реагирование на неотложные потребности, это, в частности, содействие системе здравоохранения Армении.

По просьбе стран-партнеров, в том числе и Армении, комиссия отреагирует на неотложные нужды, содействуя поставкам медицинских приборов и личных принадлежностей, в том числе медицинских кондиционеров, лабораторных принадлежностей, коллекций, масок, очков, медицинской формы и индивидуальной защитной формы. Еврокомиссия сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения с целью размещения пакета содействия в размере 30 миллионов евро и обеспечения того, чтобы в ближайшие недели эти необходимые предметы были совместно приобретены и эффективно поставлены в системы здравоохранения шести стран. Будет также оказана помощь в переподготовке персонала медицинских учреждений и лабораторий и в мероприятиях по информированию более широкой общественности.

В качестве меры содействия наиболее пострадавшим от кризиса людям и гражданским партнерам, ЕС выдаст для организаций гражданского общества региона небольшие гранты на сумму более 11,3 млн евро. Эти меры уже реагируют на неотложные нужды посредством текущей региональной программы “Механизм быстрого реагирования”. В ближайшие дни в Армении будут задействованы совместные программы с Красным Крестом и с другими местными общественными организациями, направленные на содействие пожилым людям, необеспеченным семьям и лицам с ограниченными возможностями, в том числе и в областях. В рамках этого пакета до лета комиссия объявит “Программу солидарности Восточного партнерства”, которая будет направлена на поддержку наиболее пострадавших сегментов населения, организаций гражданского общества, в частности, предоставлением субсидии местным малым организациям.

Госдепартамент США сообщает, что намерен оказать помощь Армении в борьбе с эпидемией коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает “Голос Америки”.

Для этой цели госдепартамент США и Агентство международного развития планируют предоставить Армении 1,1 млн долларов. Помощь будет направлена на улучшение сектора здравоохранения в Армении, в частности, на развитие лабораторных систем, расширение возможностей для обнаружения коронавируса, поддержку экспертных кругов и ряд других областей.

Госдепартамент США подчеркивает, что за последние 20 лет Соединенные Штаты предоставили 106 млн долларов в помощь развитию сферы здравоохранения Армении, а общая сумма помощи составила 1,57 миллиарда долларов. Помимо Армении, в борьбе с эпидемией госдепартамент США планирует оказывать помощь многим другим странам.