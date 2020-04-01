Больница армянской общины Турции участвует в борьбе с коронавирусом

Регион 01 апреля, 2020 | Автор : admin

Из всех больниц общин неисламских меньшинств Турции в борьбу с эпидемией коронавируса вовлечена лишь одна армянская. Об этом сообщает издаваемое в Турции издание “Жаманак”.

Армянская община Турции в этой ситуации с эпидемией старается оставаться стойкой. И оплот этого оптимизма — Национальная больница Святого Спасителя. Единственная из всех больниц общин немусульманских меньшинств Турции, которая оказывает услуги как больница по борьбе с эпидемией коронавируса. Клиника оказывает помощь всем пациентам, без исключения.

Коронавирус получил широкое распространение уже во многих странах мира. Число подтвержденных случаев коронавируса в Турции превысило 3 500.