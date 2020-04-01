Свободный выбор суверенного Арцаха
В Республике Арцах вчера, 31 марта состоялись президентские и парламентские общегосударственные выборы. Граждане Арцаха голосовали на 282 избирательных участках, 1 из которых находился в Ереване, в здании постоянного представительства Республики Арцах.
В Арцахе за пост президента боролись 14 кандидатов: Кристин Балаян, Виталий Баласанян, Сергей Амирян, Давид Бабаян, Белла Лалаян, Араик Арутюнян, Айк Ханумян, Давид Ишханян, Ваан Бадасян, Масис Маилян, Ашот Гулян, Руслан Исраелян, Ашот Дадаян и Мельсик Погосян.
В парламентских выборах приняли участие 12 политических сил:
Партия “Национальное возрождение”;
Партия “Единая Родина”;
Партия “Поколение независимости”;
Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн”;
Революционная партия Арцаха;
Блок партий “Свободная Родина-ОГБ;
Партия “Справедливость”;
Демократическая партия Арцаха;
Партия “Единая Армения”;
Консервативная партия Арцаха;
Коммунистическая партия Нагорного Карабаха;
Блок партий “Новый Арцах”.
Действовали 8 избирательных комиссий в Степанакерте и в 7 районах Арцаха. Согласно данным, предоставленным Полицией Республики Арцах, число избирателей в Республике Арцах составило 103 663 человека.
Для осуществления наблюдательской миссии на общегосударственных выборах президента Республики Арцах и Национального собрания и освещения хода выборов в Центральной избирательной комиссии были аккредитованы 963 наблюдателя и 231 представитель СМИ.