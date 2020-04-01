Антикризисный план в действии

Правительство приступает к реализации комплексной программы по смягчению экономических последствий пандемии коронавируса

Одобренный на днях пакет мероприятий охватывает как меры по содействию бизнесу, так и поддержку по отдельным сферам экономики, в частности, сельского хозяйства с учетом его роли в вопросе обеспечения продовольственной безопасности страны.

Рассчитывать на получение госсодействия могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, которые в течение минимум одного года осуществляли экономическую деятельность в Армении и имеют на сегодня хорошую налоговую и кредитную истории. Исключения составят лишь представители финансового сектора и игрового бизнеса, которых не предусмотрено включить в список бенефициаров, получающих господдержку.

Ранее мы уже писали, что содействие армянским предпринимателям будет оказано путем введения новых целевых кредитов с использованием таких инструментов, как софинансирование, рефинансирование и субсидирование процентных ставок. Однако их применение будет нацелено на покрытие конкретных видов расходов хозсубъектов.

Одним из таких направлений является выдача заработных плат на срок три месяца, но не выше 500 тыс. драмов для каждого сотрудника в месяц. Льготные кредиты могут быть также использованы для осуществления платежей по налогам в государственный или местный бюджеты, оплаты пошлин и других обязательных платежей, плюс оплаты коммунальных услуг (электроэнергия, вода, газ, связь, телекоммуникация).

Наряду с этим целевые кредиты можно получить для покупки сырья или его импорта, при условии, если весь объем будет использован для получения готовой продукции в Армении. При этом, естественно, финансовые учреждения для начала проанализируют, имеются ли необходимые производственные мощности у соответствующего хозсубъекта для использования этого сырья. Включен в перечень и импорт оборудования в Армению, которое также должно быть использовано внутри страны для организации или расширения производства. Воспользоваться госсодействием могут и торговые компании, импортирующие продукты питания, если они планируют реализовать их исключительно на территории нашей страны.

Максимальный размер финансирования бизнеса установлен на уровне 500 млн драмов. При этом, если кредит берется для выдачи зарплат или уплаты налогов и пошлин, то софинансирование правительства может составить 50% заемных средств. Если же кредит берется для приобретения сырья, то размер софинансирования может составить 40% кредита, для приобретения оборудования — до 25%, коммунальных выплат — 45%, импорта продуктов питания — 30%. В некоторых случаях Кабмин может субсидировать и проценты по кредиту. Причем, если речь идет о выплатах зарплат и налогов, то правительство готово полностью субсидировать процентные ставки.

Отдельным пакетом правительство предусмотрело меры поддержки малому бизнесу страны в виде предоставления единовременного гранта тем хозсубъектам, которые сохранили рабочие места и заработные платы в течение последнего периода. Как отметил глава правительства Никол Пашинян, это своего рода благодарность бизнесу за то, что они не пошли на какие-либо сокращения рабочих мест в кризисных условиях, возникших в связи с пандемией коронавируса. Претендовать на получение единовременной помощи могут компании, имеющие от 2 до 50 сотрудников с тем, чтобы они и далее сумели сохранить рабочие места. Размер этой помощи будет варьироваться в зависимости от количества сотрудников компании.

Что касается пакета содействия сельскому хозяйству, то здесь предусматривается обнуление процентных ставок по ряду ранее осуществляемых при господдержке программ. Это значит, что государство будет полностью субсидировать процентные ставки кредитов, выдаваемых по таким направлениям как лизинг, внедрение противоградовых сетей, инновационных систем орошения, возведение интенсивных садов, разведение племенного скота.

В зоне внимания правительства будут также находиться и сельскохозяйственные кооперативы. Процентные ставки по кредитам, направленным на их развитие, будут обнулены, плюс в этом направлении планируется оказать госфинансирование в пределах 10-70% в зависимости от цели кредита. При этом процент софинансирования будет соразмерен проценту уступки со стороны финансовой организации по части запрашиваемого залога. Для кооперативов по программе развития скотоводства объем софинансирования государства составит 70%, для переработки сырья — 30%, установки противоградовых сетей, оросительных систем, интенсивных садов — 50%, для программ общего значения — 10%, лизинга — 10%. Кроме того, софинансирование в размере 30% будет предоставлено также физлицам, желающим заниматься свиноводством и птицеводством. По предложению премьер-министра в список бенефициаров по софинансированию будут включены и хозсубъекты, специализирующиеся в сфере строительства скотобоен в Армении.

В целом, как ожидают в правительстве, внедрение всех этих инструментов содействия позволит в перспективе поднять на новый качественный уровень сельское хозяйство Армении.