Степанакерт призывает международное сообщество поддержать усилия властей и народа Арцаха

МИД Арцаха в своем заявлении отметил, что прошедшие в условиях открытости и политического плюрализма выборы в очередной раз продемонстрировали решимость властей Республики Арцах в вопросе эффективной организации общественной жизни на основе демократических принципов, последовательного усовершенствования государственных институтов, обеспечения эффективных механизмов общественного контроля.

“Убеждены, что укрепление демократических традиций и их распространение по всему Южному Кавказу станет важным вкладом в обеспечение мира, стабильности и предсказуемости в регионе, а также создаст необходимые условия для окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта исключительно мирными средствами”, — отмечается в заявлении.

Арцахское внешнеполитическое ведомство убеждено, что последовательные усилия властей и народа Арцаха должны быть поддержаны со стороны международного сообщества, так как укрепление демократии, прав человека, верховенства закона носит всеобщий характер и поэтому является коллективной ответственностью всего мирового сообщества. Создание искусственных препятствий на этом пути является нарушением положений основополагающих международных документов в сфере защиты прав человека.