Пандемия замедлит темп роста армянской экономики

Евразийский банк развития опубликовал на днях прогноз о возможных последствиях для экономики Армении в связи с пандемией коронавируса. Как считают эксперты ЕАБР, темп прироста ВВП нашей страны замедлится до 5,6% на фоне исчерпания эффекта низкой базы сравнения в секторе добычи руд, а также сокращения чистого экспорта из-за слабого внешнего спроса.

В макроэкономическом обзоре банка были проанализированы также все те факторы, которые привели к росту местной экономики с 5,2% в 2018 году до показателя в 7,6%, достигнутого по итогам прошлого года. Так вот, улучшению экономической динамики в то время в основном способствовали расширение уровня потребления домашних хозяйств и восстановление добычи полезных ископаемых.

Нынче ситуация иная. Экономическую активность в этом году, полагают аналитики ЕАБР, поддержат позитивная динамика в отраслях обрабатывающей промышленности и строительстве, а также восстановление производства в сельском хозяйстве. А в качестве дополнительного фактора экономического развития Армении послужит, по оценкам специалистов, стимулирующее влияние налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики на внутренний спрос.

В среднесрочной перспективе рост отечественного ВВП ожидается вблизи потенциального уровня, оцениваемого в пределах 5%. При этом экономическая активность будет определяться динамикой производительности труда и инвестиционного спроса. Что касается более долгосрочного периода, то укреплению экономики будет содействовать улучшение деловой и инвестиционной среды в стране на фоне реализации структурных реформ правительства.

Рассмотрены в докладе и показатели темпов инфляции, которые по итогам прошлого года замедлились до 0,7% под воздействием укрепления драма к валютам стран — основных торговых партнеров, слабого внешнего инфляционного фона, а также особенностей структуры потребления и ценообразования на товарных рынках. В этом году, судя по прогнозу ЕАБР, ожидается сохранение низкого уровня инфляции вследствие слабой ценовой конъюнктуры и медленных темпов экономического роста в странах, являющихся основными торговыми партнерами Армении.

“В краткосрочном периоде в стране преобладают риски ослабления деловой активности, обусловленные снижением как спроса, так и предложения, в результате последствий пандемии коронавируса. Сокращение трансграничных грузоперевозок может привести к сбоям в поставках товаров промежуточного потребления. Меры по предотвращению распространения вируса могут отрицательно сказаться и на деловой активности”, — отмечают специалисты, указывая на то, что наиболее уязвимыми являются промышленность, торговля и такие отрасли сферы услуг, как культура, развлечения и отдых, а также проживание и общественное питание.