Государство 03 апреля, 2020 | Автор : admin

68 воспитанников Армянской гуманитарной семинарии Калькутты и их учителя специальным рейсом были перевезены в Армению, на своей странице в Facebook написал вице-премьер Армении, комендант Тигран Авинян.

“По инициативе и при финансировании Первопрестольного Святого Эчмиадзина, при координации комендатуры и МИД 31 марта был организован чартерный рейс для осуществления перевозки в Армению 68 воспитанников действующей в Индии Армянской гуманитарной семинарии Калькутты и их учителей.

Армянская гуманитарная семинария Калькутты, действующая в Индии уже два столетия под эгидой Первопрестольного Святого Эчмиадзина, является общеобразовательной школой, где учатся дети в основном из Армении, Ирана, Сирии, Ирака и других стран”, — написал Авинян.

Рейс осуществила армянская авиакомпания “Атлантис Юропеан Эйрвейз”.