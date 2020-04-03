Адресная помощь детям

Государство 03 апреля, 2020 | Автор : admin

Государство поможет семьям с детьми, в которых родители не имеют работы

Пакет правительственных проектов помощи, нацеленной на смягчение последствий пандемии коронавируса COVID-19, вчера пополнился еще одним, девятым по счету проектом. Подготовленный Министерством по труду и социальным вопросам очередной проект разработан в русле принятой правительством стратегии оказания помощи населению: добиться максимально адресного выделения средств и гарантировать, что помощь будет получена в срок и в полном объеме, а также именно теми гражданами, кто в ней действительно нуждается.

Бенефициарами проекта, принятого на вчерашнем заседании правительства, являются дети. Как сообщила, представляя документ, министр по труду и социальным вопросам Заруи Батоян, помощь в виде единовременного пособия будет оказана семьям, в которых есть дети в возрасте до 18 лет. При этом семья должна соответствовать следующим условиям: родители ребенка не имели зарегистрированной работы по состоянию на 12 марта 2020г. и не были приняты на зарегистрированную работу в период с 12 до 31 марта; семья ребенка по состоянию на 12 марта не состояла на учете в системе оценки необеспеченности семей или оценка необеспеченности семьи ниже 28,01 пункта; родители ребенка или один из родителей по состоянию на 12 марта не являлись индивидуальными предпринимателями, чья деятельность не приостановлена.

Пособия будут выплачиваться на основании заявления одного из родителей, поданного в электронной форме на официальном сайте службы социального обеспечения (http://www.ssa.am/). По словам Заруи Батоян, после принятия правительственного постановления, министерство приступит к подготовке соответствующих нормативных актов и программного обеспечения. Эта работа должна быть завершена 9 апреля, и лишь после этого начнется процесс приема заявок от бенефициаров проекта. Министр заверила, что о старте проекта будет своевременно объявлено, а также будут даны соответствующие пояснения о порядке представления заявлений и выплаты пособий.

На каждого ребенка в возрасте до 18 лет семье будет предоставлено 26500 драм. Информация о бенефициарах проекта будет публиковаться на официальном сайте министерства. Бенефициарами могут стать только семьи, постоянно проживающие в Республике Армения. Документом оговорено также, что бенефициарами проекта не могут являться семьи, в которых по крайней мере один из родителей ребенка с 1 января до 1 марта 2020 года имел зарегистрированную работу и за этот период средняя заработная плата родителей в сумме превышала 500 тысяч драмов.

Бенефициарами этого проекта могут быть только те граждане, которые не получают содействия по другим антикризисным социальным проектам. В случае, если гражданин соответствует условиям двух или нескольких антикризисных проектов, он может выбрать, каким из проектов он предпочитает воспользоваться.

Как отметил при обсуждении документа премьер-министр Никол Пашинян, это уже пятая программа помощи социального характера в пакете антикризисных правительственных мер по оказанию финансовой поддержки населению и экономике. “С первых дней распространения связанного с коронавирусом кризиса мы поставили задачу найти действительно нуждающиеся группы, чтобы наша помощь была максимально адресной. И вы знаете, что за этот период мы приняли уже восемь мер, из которых четыре — характера социального содействия, и четыре — экономического содействия. Мы констатировали, что в рамках этих мероприятий не можем достигнуть одного социального слоя, часть которого при нашем большом желании не должна иметь этого статуса: речь о работающих, но не зарегистрировавших работу лицах, и, во-вторых, о людях вообще не имеющих работы, которые не включены в другие программы социального обеспечения, в частности, в программу семейного пособия. И мы решили, что в плане адресности, в том числе, идеологии, очень правильно, чтобы мы адресовали эту помощь детям. По сути бенефициарами этой программы являются не родители, а дети”, — подчеркнул Никол Пашинян, поясняя, что логика принятия данной программы состоит в том, чтобы целевым образом довести помощь до детей из социально необеспеченных семей.