Стратегические приоритеты неизменны

Государство 10 апреля, 2020 | Автор : admin

Частный капитал и бизнес демонстрируют доверие к антикризисной политике правительства

Правительство имеет четкую стратегию того, как оно будет преодолевать кризис, и предпринимаемые шаги целиком и полностью укладываются в рамки этой стратегии — подчеркнул премьер-министр Никол Пашинян на вчерашнем заседании правительства.

Подводя предварительный итог первых дней реализации девяти антикризисных правительственных мероприятий и очерчивая общие тенденции, которые просматриваются в стране в связи с кризисом, глава правительства отметил обилие звучащих замечаний, предложений и советов относительно того, как и что делать правительству для решения той или иной задачи, связанной с кризисом. “Искренне говоря, иногда от потока этих предложений можно получить головокружение”, — посетовал Никол Пашинян, заверив, при этом, что, принимая решения относительно действий исполнительной власти “конечно, мы выслушаем всех, учтем предложения”. Тем не менее, шаги правительства будут созвучны основным стратегическим приоритетам, которые были заявлены не только в связи с нынешним кризисом, но и ранее, в аспекте той политики реформ, которая проводилась еще до начала пандемии. “Я хочу подчеркнуть, что мы, по сути, уже довольно долгое время работаем в каждодневном режиме. При том, в плане конкурентоспособности нашей стратегии, думаю, важно констатировать, что в наших стратегических представлениях относительно экономического развития нашей страны кризис, по сути, не много, чего изменил. И наши стратегические приоритеты остаются теми же, что и прежде. Так что мы четкими шагами будем идти вперед, продолжать также принятие антикризисных мероприятий”, — заявил Никол Пашинян.

Открывая вчерашнее заседание кабинета министров, глава правительства представил краткую справку о том, как продвигаются дела с реализацией правительственных антикризисных мероприятий, а также представил общую картину того, как финансово-банковская система отреагировала на беспрецедентную чрезвычайную ситуацию, вызванную глобальным распространением коронавируса нового типа.

Начато выполнение принятых ранее девяти правительственных проектов помощи из пакета экономических и социальных антикризисных мероприятий, направленных на смягчение негативного влияния, оказанного на жизнедеятельность страны пандемией COVID-19. “Правительством уже опубликовано электронное окно, которым граждане могут проверить, являются ли они бенефициарами данной социальной программы. В эти дни многие бенефициары не нашли своих имен, но хочу сказать, что мы в ежедневном режиме обновляем данные и, конечно, база в течение нескольких дней, самое позднее в начале следующей недели, будет окончательно собрана, и вся помощь и программы содействия уже будут доступны всем гражданам, которые являются бенефициарами этих программ”, — заверил премьер-министр Никол Пашинян.

Реализация проектов набирает обороты по мере составления более полноценных баз данных бенефициаров и/или получения полномочными органами предусмотренных регламентом заявлений от граждан. Темп первой декады апреля уже позволяет судить о координированной и оперативной работе всех государственных органов, от которых зависит скорейшее продвижение выделенных средств: от процедуры оформления, до получения финансовой помощи непосредственно гражданином — бенефициаром программы. Распределено уже более трех с половиной миллиардов драмов, что не составляет, однако, и десяти процентов той суммы, которую правительство выделило на оказание помощи бизнесу и населению.

Административного вмешательства не потребовалось

Помимо тех мер, которые непосредственно предпринимает правительство, и коммерческие банки вносят определенную лепту, внедряя механизмы, помогающие их клиентам в эти трудные времена. Никол Пашинян акцентировал тот факт, что банки Республики Армения предоставили кредитные каникулы почти 290 тысячам граждан, в размере 9,3 млрд драмов. Кредитные каникулы предоставлены также 5300 юридическим лицам в размере 15,4 млрд драмов. “Есть все основания сказать, что этот процесс продолжится. Но я хочу подчеркнуть, что эти решения приняты без какого-либо административного вмешательства со стороны правительства. Я считаю очень важным подчеркнуть это, потому что в начале кризиса многие партнеры, силы пытались нас подтолкнуть к тому, чтобы мы приняли административные решения, которые были бы навязаны банкам. Но мы решили пойти другим путем, и то, что банковская система, конечно, отвечая на наши политические призывы, отреагировала, является свидетельством того, что эта система, считающаяся одной из самых чувствительных, испытывает доверие к антикризисной политике, осуществляемой правительством”, — подчеркнул Никол Пашинян. Он также отметил, что об этом свидетельствуют также происходящие на рынке процессы. Так, продемонстрировав в первые несколько дней симптомы напряженного ожидания, валютный рынок, и в целом банковская система, по словам премьер-министра, в настоящее время находятся “в очень спокойном состоянии”. Доказательство этого — наблюдающаяся в последние дни тенденция определенного роста вкладов. “При этом, есть уже заметные случаи, когда гражданами долларовые вклады преобразуются в драмовые, что является самым ярким доказательством того, что есть доверие к правительственной антикризисной политике”, — подчеркнул он.