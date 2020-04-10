COVID-19: Осторожный оптимизм

Государство 10 апреля, 2020 | Автор : admin

Тестирование на предмет выявления заражения коронавирусом нового типа будет в обязательном порядке проводиться всем больным с воспалением легких, а также гражданам, имеющим другие вирусные заболевания. Кроме того, тестировать будут всех медицинских работников в силу своей специальности контактирующих с пациентами, у которых подтвержден или находится под сомнением диагноз COVID-19.

Расширить круг тестируемых лиц намечено уже с сегодняшнего дня, а всего в ближайшие дни поставлена цель выйти на показатель 1000 тестов в день. Охарактеризовав это как следующий самый большой вызов в деле борьбы с распространением коронавируса, премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что это послужит тому, чтобы иметь более полноценное представление о текущей эпидемической ситуации, хотя в целом, и без такого “расширенного” тестирования приблизительно ясно, что происходит.

Происходящее же на сегодняшний день дает повод для осторожного оптимизма. В течение всей текущей недели статистика новых обнаруженных случаев заражения коронавирусом сохранялась на довольно приемлемом уровне, при том, что продолжает расти число вылечившихся граждан, а также тех, у кого за двухнедельный карантин не проявилось никаких симптомов заболевания, и кому позволено выйти из изоляции.

Учитывая складывающуюся тенденцию, комендатура сегодня обсудит дальнейшие действия, в частности определит, какими будут регулирующие чрезвычайное положение нормы, начиная со следующего понедельника. Об этом проинформировал на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян.