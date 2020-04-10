Программа помощи микробизнесу

Целевой аудиторией очередной, десятой программы пакета антикризисных мероприятий правительства избран микробизнес.

Программой помощи, принятой на вчерашнем заседании правительства, предусматривается выделение пособий в размере 10 процентов от среднемесячного дохода, но не более двух минимальных заработных плат хозяйствующим субъектам, которые относятся к категории микробизнеса.

Как доложил, представляя программу, председатель Комитета государственных доходов Давид Ананян, при разработке программы были выделены три целевые сегмента бенефициаров: семейные предприятия; физические лица, которые в 2019г. действовали в качестве “самозанятых”; лица, подавшие в январе 2020г. заявку на регистрацию микробизнеса. Ориентировочный охват бенефициаров составляет порядка шести тысяч человек.

Отметив, что логика программы строилась исходя из того, насколько добросовестно данный представитель микробизнеса регистрировал и вел учет своей деятельности, Давид Ананян подчеркнул: “Иными словами, мы в первую очередь поощряем тех бенефициаров микробизнеса, которые должным образом документировали поставленные ими товары, предоставленные услуги и выполненную работу”.