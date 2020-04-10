Онлайн мастер-классы от известных мировых музыкантов

Государственный симфонический оркестр Армении инициировал серию онлайн мастер-классов, проводимых известными музыкантами и профессорами. Как сообщила “РА” пресс-секретарь коллектива Лилит Григорян, первое занятие из этой серии состоялось 3 апреля: его провел профессор Лондонской Королевской академии музыки Игорь Петрушский.

И.Петрушевский — один из лучших преподавателей скрипки в Европе, а его студенты являются лауреатами различных международных конкурсов, исполнителями лучших оркестров и известными солистами. Знаменитый музыкант провел урок со скрипачкой симфонического оркестра Евой Маркосян, а за уроком следили около 70 музыкантов. Возможность участвовать в мастер-классе Государственный симфонический оркестр Армении предоставил не только своим музыкантам, но и учащимся музыкальных школ, студентам консерватории, всем изъявившим желание музыкантам. Во время мастер-класса скрипач представил Вторую партиту Баха.

Как в свою очередь отметил художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян, “онлайн-мастер-классы являются частью их образовательной миссии”.

— Они будут иметь продолжение и дадут возможность армянским музыкантам познакомиться с всемирно известными артистами, познакомиться с их профессиональными навыками и исполнительскими нюансами, — отметил Смбатян, выразив убеждение, что приостановка концертной деятельности, вызванная распространением коронавируса, должна использоваться целенаправленно и эффективно, и именно на это направлена данная инициатива. Добавим, что мастер-классы ведущих совпеменных музыкантов можно посмотреть на официальной странице оркестра в Фейсбуке.