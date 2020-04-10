От винограда до коньяка

Новый законопроект призван стимулировать производство

Министерство экономики намерено инициировать новые законодательные регулирования для производителей коньяка, предусматривающие снижение размера ежегодной пошлины, которую выплачивают компании, работающие в этой сфере. Нововведения, однако, коснутся исключительно периода подготовки и производства коньяка до момента реализации готовой продукции.

Дело в том, что в соответствии с действующим законодательством предприниматели, которые решили производить коньяк, обязаны с первого же года своей деятельности платить госпошлину в размере 10 млн драмов в год.

Проблема в том, что обязательство это наступает уже с того момента, как начинается процесс дистилляции коньячного спирта.

Опять же по закону, этот спирт может называться коньяком лишь при условии, если он был выдержан в дубовых бочках не менее трех лет. То есть пошлину необходимо выплачивать как минимум три года, что к моменту реализации продукции составит 30 млн драмов, если речь идет о коньяке трехлетней выдержки.

Подобные суммы становились непосильным финансовым бременем для начинающих компаний, в результате чего сфера была своего рода монополизированной со стороны крупных производителей. По мнению председателя Национального центра вина Авага Арутюняна, существующий в Армении монопольный норматив производства коньяка нуждается в пересмотре. В соседней Грузии, да и во многих других странах, любой человек, по его словам, может производить вино и коньяк. Принятый же у нас в 1998 году норматив фактически лишает небольшие предприятия возможности производить коньяк. В этом смысле, как считает эксперт, необходимо устранить данное требование о выплате госпошлины и дать возможность выдерживать спирты всем, кто готов это делать.

“В результате действия этого норматива небольшие производители вина могут производить лишь спирт, поскольку они не в состоянии его выдерживать с целью превращения в коньяк. В подобных условиях им остается одно — продавать этот спирт крупным производителям-монополистам. Из сырья высшего качества мелкие производители делают вино, сырье качеством пониже идет на производство спирта, который потом продается крупным компаниям. Таким образом, необходимо просто узаконить весь этот процесс, что приведет к повышению качества продукции в целом и заставит всех платить налоги”, — детально изложил суть дела г-н Арутюнян.

Дать бизнесу возможность оправиться

О том, что наличие столь высокой пошлины тормозит развитие коньякоделия в Армении, говорит и министр экономики Тигран Хачатрян, поясняя, что местные производители вин неоднократно поднимали этот вопрос в ходе обсуждений в экономическом ведомстве. В частности, они указывали на то, что в случае принятия нового регулирования многие из них перейдут на ступень выше и начнут производить в том числе и коньяк.

С учетом всего этого, в Минэкономики и был разработан новый законопроект, в котором предлагается для тех производителей, которые пока еще не реализуют, а всего лишь осуществляют подготовительный процесс, снизить пошлину и вместо нынешних 10 млн драмов установить всего 50 тыс. драмов ежегодно. Тем самым, те компании, которые сейчас намереваются приступить к производству коньяка, сэкономят огромные суммы, поскольку вместо 30 млн выплатят лишь 150 тыс. драмов в течение тех трех лет, когда спирт выдерживают в бочках, чтобы по истечению этого срока он мог называться коньяком. Но как только компания решит реализовывать свою продукцию, размер госпошлины составит для нее те же 10 млн драмов, которые действуют и сейчас. Смысл в том, как поясняют в Минэкономики, что пока человек не приступил к производству, нельзя взымать с него пошлину, как с производителя.

С подобным раскладом согласен и экономист Вардан Бостанджян, указывающий на то, что новые законодательные регулирования могут иметь положительные последствия, особенно с учетом экономического кризиса и спада производства в связи с пандемией коронавируса.

“В условиях резкого сокращения торгового оборота во всех видах деятельности можно спрогнозировать спад уровня доходов. Соответственно будет наблюдаться сокращение налоговых поступлений, что приведет к недовыполнению госбюджета, о чем говорят и власти. Вместе с тем прибыль производителей может настолько сократиться, что они могут перестать работать. Поэтому лучше в определенный момент сдержать уровень налоговых поступлений и дать бизнесу возможность оправиться”, — высказал свою точку зрения экономист.

Новые производства увеличат поступления в госбюджет

Однако в Комитете по госдоходам выступают против снижения размера ежегодной госпошлины до 150 тыс. драмов, указывая на то, что действующий норматив в 10 млн драмов является своего рода элементом себестоимости будущего коньяка и исключает возможность производства и реализации дешевого коньяка. По словам главы налогового ведомства страны Давида Ананяна, снижение пошлины является не чем иным как налоговой льготой, что отразится на доходах госбюджета. Плюс, это может создать благоприятные условия для роста теневого сектора в сфере коньякоделия, сказавшись заодно на качестве производимого коньяка.

Надо сказать, что тема некачественного армянского коньяка является одной из злободневных в повестке обсуждений правительства. По поводу этой проблемы неоднократно говорил и премьер-министр Никол Пашинян, указывая на то, что армянский коньяк нужно защитить от подделок и сделать так, чтобы в производстве коньяка не использовали импортные виноградные спирты.

Но в Минэкономики уверены, что снижение размера госпошлины до 150 тыс. драмов никак не отразится на качестве производимого коньяка. Наоборот, станет больше тех, кто на основе местного винограда начнет изготавливать коньячный спирт. Что касается сокращения доходов бюджета из-за снижения пошлины, то сейчас очень мало производителей, собирающихся приступить к производству коньяка, поэтому выплаты в этом направлении практически приравнены к нулю. В случае же изменения законодательного регулирования, новых производителей станет больше и соответственно вырастут их отчисления в бюджет.

Аналогичного мнения придерживается и директор Бердаванского винного завода в Тавуше Гагик Агабабян, в беседе с нами отметивший, что при снижении пошлины до 50 тыс. драмов госказна может получать гораздо больше доходов, чем сейчас при взимании 10 млн драмов. Ведь многие предприятия начнут производить коньяк, в результате чего выплаченные ими налоги будут больше нынешней пошлины.

“Во всей Тавушской области производить коньячный спирт имеет право только Иджеванский винно-коньячный завод, хотя, у нас есть еще 3-4 завода, имеющих соответствующее техническое оснащение для этого. Но они этого не делают именно из-за того, что несколько лет должны платить пошлину пока спирт выдерживается в бочках. Теперь представьте, если они начнут производить. Конкуренция вырастет, сельчане выиграют, потому что появится спрос на виноград, площадь виноградных садов со временем увеличится, учитывая то, что при производстве коньяка расходуется больше винограда, нежели при производстве вина”, — пояснил он.