Искусство против пандемии

Культура — сущность нации: она дает понять людям, кто они и что их объединяет, что означает “нация” и почему так важно быть единой нацией. И даже все природные и политические катаклизмы, войны, эпидемии происходят в контексте культуры, развитие которой не останавливается несмотря ни на какие кризисы. Культура, в конечном итоге, единственное, что у нас реально было, есть и останется.

В годы Второй мировой войны, для поддержки культуры и искусства, в Британии был создан Совет по культуре (Art Council) — как средство мотивации людей для продолжения борьбы. И как тут не вспомнить наш Матенадаран, также созданный в годы войны — своеобразный символ и ответ армянского народа на фашистскую угрозу.

Сегодня, когда весь мир противостоит пандемии коронавируса, может показаться, что искусство ушло на задний план. На самом же деле оно продолжает выполнять множество важных функций, пусть в новых, онлайн реалиях: не только рассказывает нам о прекрасном, но и помогает не потеряться в эти сложные времена, отвлечься, черпать силы и вдохновение и даже найти себя в новом амплуа. Надо сказать, что искусство стало сильным толчком для обычных людей, находящихся в условиях изоляции: сегодня уже точно можно сказать, что ситуация с COVID-19 спровоцировала всплеск творческих идей не только у деятелей культуры и искусства, но и обычных людей и очень сильно стимулировала креативность.

Сошли с полотен

Вам никогда не хотелось почувствовать себя на месте Моны Лизы, Девочки с персиками, Жанны Самари или другого персонажа с известных полотен? А стать скульптурой или памятником? Так вот, если вы любите искусство, а дома сидеть становится все тяжелее, можете попробовать себя в креативе и перевоплотиться в кого угодно. Нужно лишь присоединиться к группе “Изоизоляция” в Фейсбуке и стать членом команды, которая каждый день радует людей удивительными “живыми картинами” в собственном исполнении. Люди из разных уголков мира, самых разных профессий “копируют” известные произведения искусства, музейные скульптуры, а также фото по афишам, гравюрам и другим работам великих мастеров, средневековым миниатюрам и плакатам СССР. Причем как близко к оригиналу, так и в юмористической или пародийной форме. И зачастую, конечно же, с использованием главных “аксессуаров” и примет карантинных дней — туалетной бумаги и антисептиков. Главный критерий отбора — “копия” произведения в собственном исполнении должна быть сделана в изоляции и из подручных средств. Так что если вы собираетесь изобразить “Даму с единорогом” Рафаэля Санти — придется довольствоваться игрушечным единорогом или смастерить такого своими руками. Нельзя использовать фотошоп и прочие улучшающие фотографию примочки. Группа “Изоизоляция” была создана 30 марта этого года и уже насчитывает 277 649 человек.

Искусство успокаивает и вдохновляет

Сегодня искусство одно из немногих, кто может перешагнуть порог нашего дома и разукрасить жизнь в четырех стенах. В этом во многом помогает сайт “Культура и Креативность” (culturepartnership.eu), созданный в 2015 году в рамках программы ЕС для поддержки вклада культуры в социально-экономическое развитие шести стран Восточного партнерства (в том числе и Армении), публикуя различные интересные материалы, практики и инструменты, помогающие развивать потенциал культурных и креативных индустрий в этих странах. Ну а в период пандемии “Культура и Креативность” (на данный момент финансируемый Британским Советом) помогает творческим личностям пережить карантин, направляет и вдохновляет.

Сайт подготовил ряд интересных подборок — от туров онлайн по самым лучшим музеям мира до онлайн концертов от известных профессионалов. Все это сегодня доступно — находится лишь на расстоянии клика компьютерной мышки. К тому же, многие ресурсы стали бесплатными, чего раньше в мировых масштабах было не так и много. В частности, сайт “Культура и Креативность” предлагает уроки акварели и линогравюры онлайн от художницы Кристины Стринадюк, проект “Литкурьер: онлайн-чтения вслух” от BookForum, увеличенную библиотеку бесплатных фильмов от Megogo, онлайн-лекции образовательной платформы BeehiveOR, где например, можно послушать “Как мозг создает искусство: поиск эмоции” или “Как память создает искусство” т.д. Также на сайте есть ссылки к фильмотеке одного из крупнейших фестивалей документального кино в Европе IDFA, который предоставил свободный доступ к почти 300 фильмам, а также записи спектаклей балета и оперы, которые ежедневно бесплатно выкладывает Венская опера.

В заключение отметим, что во все времена культура помогает стабилизировать общество. И сегодня, когда многие страны сталкиваются с серьезной политической и социальной нестабильностью, это особенно актуально. О позитивном влиянии культуры свидетельствует и совместный доклад Британского Совета и немецкого Института Гете, который показал, что культура может улучшить диалог между разными людьми, регионами и странами, а также укрепить организации гражданского общества и независимые секторы культуры.