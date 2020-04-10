Задействован электронный журнал

Государство 10 апреля, 2020 | Автор : admin

Министерство образования, науки, культуры и спорта РА в период чрезвычайного положения, объявленного с целью предотвращения распространения эпидемии коронавируса нового типа, для облегчения дистанционных курсов задействовало электронный журнал, сообщила на пресс-конференции замминистра МОНКС Жанна Андреасян.

“Мы запустили электронный журнал, который дает представление, как проводятся дистанционные занятия в отдельных школах, какую работу выполняют учителя. 80% учителей уже зарегистрированы на платформе электронного журнала”, — отметила Андреасян, добавив, что в целом, согласно полученным из областей данным, в процессе дистанционного образования участвуют более 80% учеников.