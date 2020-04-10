Вечная тема отцов и детей

О конфликте поколений — новый фильм “Бегунок” режиссера Артура Варданяна

В России ежегодно пропадают 45 тысяч детей, из них 40 тысяч самовольно убегают из семей или учебно-воспитательных учреждений. Волонтеры называют их “Бегунками”. С этой подводки начинается короткометражный фильм “Бегунок” известного режиссера, сценариста, прозаика и клипмейкера Артура Варданяна.

Лента была снята в прошлом году, но уже успела завоевать ряд профессиональных наград: Международный кинофестиваль “ЗИЛАНТ-2019” (Казань-Россия, Специальная награда жюри), 11 IISFF 2020 (Независимый международный интернет фестиваль авторского кино, Лауреат Первой степени), Всероссийский конкурс авторского кино “КИНО МАНИЯ” (Диплом за участие), а совсем недавно картина стала Финалистом первого этапа конкурса Премии “На Благо Мира — 2020”. Саундтрек к картине, причем на армянском языке — песню “Ты — как звезда”, — написал наш известный композитор, Народный артист Армянской ССР Роберт Амирханян. Автор слов — Гарик Бандурян, аранжировка -Тиграна Саакяна. По словам Артура Варданяна, произведение композитора настолько объединяющее и вне каких-либо рамок, что каждый звук его мелодии задевает самые глубокие струны человеческой души. В фильме песня звучит в исполнении дочери композитора Марии Амирханян. Лента рассказывает о бывшем “бегунке”, который многого добился в жизни, имеет хорошую семью. Ребенком он сбежал из дома, после смерти матери: это был своеобразные протест против несправедливости судьбы, желание привлечь к себе внимание. Как-то он видит объявление о пожилом человеке, потерявшем память, “признает” в нем своего отца и забирает к себе…

Нам удалось связаться с режиссером “Бегунка”, который сейчас живет и работает в Москве, и побеседовать о его новом фильме. Говоря о выборе темы, актуальной для российского общества, режиссер подчеркнул ее общечеловеческий характер.

— Почему была выбрана тема? Никогда не выбираю темы, все происходит на подсознательном уровне, а после этого меня самого мучает этот вопрос, и я начинаю копаться в себе в поисках ответов. Все, о чем я снимаю или пишу, это мои переживания, и не обязательно, чтобы в реальности были мною пережиты и выстраданы, но это все невидимыми нитями связано со мной.

— Это твоя идея или к тебе обратились с предложением снять фильм?

— Идея моя, и я рад что она собрала вокруг себя единомышленников, которые поверили, загорелись идеей и, сплотившись в одну интернациональную команду (армяне, русские, белорусы), приступили к делу. Государственной поддержки нет, это самофинансирование: помогли друзья — Арман Айвазян, Алексей Новиков, Никита Милехин, Ашот Мкртчян и многие другие, без помощи и участия которых фильм бы не состоялся. Хочу отметить и актеров — Алексея Новикова, Сергея Егорова, Ольгу Верниковскую, Сергея Покровского, Дарью Новикову, Алису Монахову. Можно сказать это армяно-российский проект единомышленников.

Хочу отметить, что большую роль в фильме играет необычный, завораживающий саундтрек, написанный нашим замечательным композитором Робертом Амирханяном.

— Тема “отцов и детей” актуальна во все времена. Но что для тебя лично было важным отобразить в картине? Что тебе хотелось сказать?

— Связь отца и сына… Семейные ценности… Герой фильма, в прошлом сам “бегунок”, сейчас он живет зажиточной жизнью. У него есть своя семья, дом, любимая жена и дочь. На первый взгляд, кажется, у него есть все что нужно для счастья… Но… Что значит это тема лично для меня? Я рано потерял отца… Если ответить одним словом — соскучился… Сейчас работаю над новым сценарием, но уже полнометражного фильма. Это фильм о Человеке, о сущности и сущностной структуре человека, о его основных отношениях к природе, обществу, другим людям, самому себе, о его происхождении, о социальных и метафизических основаниях его существования, об основных категориях и законах его бытия.

— Почему “бегунок” спустя столько лет признал как отца чужого ему человека?

— Да, это был не его отец, совершено посторонний человек… Который, как становится ясным, сам был детдомовским и тоже сосал палец во сне, как и главный герой… Наверное, когда “бегунок”, увидел фото и объявление о человеке, потерявшем память, почувствовал что-то притягательное…

В заключение отметим, что фильм “Бегунок” можно будет посмотреть на канале youtube по следующей ссылке https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=QiYhJKbv_qo&feature=emb_logo.