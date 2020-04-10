Взаимопомощь в борьбе с коронавирусом

Пандемия коронавируса, казалось, вывела на поверхность одну простую мысль — чтобы выжить, человечеству надо объединить усилия. Еще в конце марта президент России Владимир Путин, выступая перед лидерами G20, предложил ввести мораторий на все возможные ограничения в отношении всех стран, которые пострадали от пандемии коронавируса в большей степени, а также рассмотреть организацию цепочек поставок и создание на весь период кризисной ситуации т.н. “зеленых коридоров”, которые, будучи независимыми от торговых войн, санкций, политических разногласий, стали бы прекрасным способом взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

Однако мировое сообщество, видимо, к этому не готово. Как отмечала французская Le Point, “саммит состоялся в то время, когда лидеры G20 разделены еще больше, чем после финансового кризиса 2008г.”. Американская CNBC отмечала, что 20 стран пообещали выступить единым фронтом в борьбе с коронавирусом и заявили, что вольют в мировую экономику $5 трлн для того, чтобы противодействовать пандемии в условиях, когда звучат прогнозы относительно надвигающегося глубокого экономического спада.

Однако предложение Путина поддержал на сегодня лишь Иран, выразив недовольство отказом США отменить санкции в отношении ИРИ даже в условиях пандемии коронавируса.Посему пока можно говорить об определенной помощи, оказываемой мировыми лидерами отдельным странам.

Так, главы МИД Армении и России Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров в телефонном разговоре подчеркнули важность взаимопомощи в борьбе с коронавирусом. Министры коснулись шагов, предпринятых для предотвращения распространения коронавируса нового типа, подчеркнув необходимость сотрудничества, взаимопомощи и обмена информацией. Они затронули ряд вопросов армяно-российской повестки, сотрудничества в рамках международных и региональных структур, а также обсудили последние развития в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Отметим, что, помимо помощи в поставках медицинских принадлежностей, требующихся в борьбе с пандемией, Россия направила в Армению группу экспертов ВС РФ с целью организации противоэпидемических мер и предотвращения распространения инфекции коронавируса нового типа, а также передачи практических знаний. Мобильная лаборатория для проведения исследования инфекции COVID-19 и система отбора проб позволят проводить исследования в ВС Армении и среди контингента дислоцированной в Гюмри 102-й военной базы РФ. Мобильная группа с лабораторией будет работать вместе с персоналом санитаро-эпидемиологической службы ВС Армении.

Китай направил в Ереван партию медицинских препаратов и оборудования, приобретенных за счет госсредств Армении, подаренных госорганами Китая, а также армянскими и китайскими благотворителями. Это 120 аппаратов ИВЛ, 2 станции подачи кислорода, 60 000 тестов, 60 000 медицинских масок, 280 000 защитных масок, 20 000 защитных очков, 100 000 комплектов защитной одежды, а также медикаменты.

Евросоюз предоставит Армении в общей сложности 92 млн евро с целью содействия неотложным и краткосрочным нуждам. Средства будут направлены на поставку медицинского оборудования и принадлежностей, переподготовку медперсонала и сотрудников лабораторий, поддержку малого и среднего бизнеса, деловых кругов, а также социальную и гуманитарную помощь пострадавшим от последствий коронавирусной вспышки, сообщает пресс-служба делегации ЕС в Армении.

“В дополнение к распространенному на прошлой неделе заявлению ЕС о содействии ЕС Армении в борьбе с вспышкой коронавирусной инфекции, а также о дальнейшем переоформлении существующих с правительством Армении программ, с гордостью сообщаем, что ЕС предоставит Армении в общей сложности 92 млн евро с целью содействия неотложным и краткосрочным нуждам”, — говорится в заявлении. В целом ЕС предоставит странам “Восточного партнерства” (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Украина, Молдавия) для борьбы с коронавирусом 962 млн евро.

США предоставят Армении 2000 тестов на коронавирус, сообщает посольство США в Ереване. На днях США предоставили МАГАТЭ $6 млн с целью поддержания усилий организации в борьбе с пандемией коронавируса в мире. В рамках этих средств Армении и будут предоставлены тесты. Ранее сообщалось, что из выделяемых США $274 млн на поддержку вопросов здравоохранения и оказание гуманитарной помощи с целью более эффективной борьбы с коронавирусом $1,1 млн будет предоставлено Армении. Между тем, Армянский национальный комитет Америки запросил у США для Армении для преодоления коронавируса помощи на $25 млн.