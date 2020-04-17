Незаконно нажитое имущество будет-таки конфисковано

“РА” уже писала, что пятого марта НС большинством голосов приняло в первом чтении инициативу правительства — проект закона “О конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение”. Как заверил министр юстиции Р.Бадасян, документ является инструментом, ориентированным на будущее, а также средством борьбы с коррупцией, ибо в первую очередь действие закона будет распространяться на чиновников. Естественно — бывших и действующих.

Предполагалось, что слушание документа во втором чтении будет организовано оперативно, однако пандемия коронавируса внесла коррективы и в законодательную деятельность государств.

На текущей неделе правительство представило законопроект во втором чтении. И коль скоро еще в первом чтении он породил множество вопросов, соответственно, был внесен ряд корректировок.

Напомним, что по итогам дебатов еще полтора месяца назад оппозиционная фракция “Процветающая Армения” при голосовании воздержалась, другая оппозиционная фракция, “Светлая Армения” проголосовала с оговоркой, что до слушания во втором чтении правительство примет ее предложение повысить ценовой порог исследуемого имущества с 25 до 50 млн драмов, подчеркнув, что при 25 млн круг исследований имущества граждан чрезмерно расширится.

Правительство приняло это предложение “Светлой Армении”, так что предметом исследования станет имущество с рыночной стоимостью 50 млн драмов, имеющееся на момент представления иска.

Напомним также, что документом предусмотрены новые правила гражданского судопроизводства, которые позволят осуществлять изучение активов граждан и конфисковывать в пользу государства их имущество, добытое незаконным путем.

В документе также зафиксировано, что, учитывая известные обстоятельства относительно имущества с незаконным происхождением, компетентный орган определяет исследуемый период, который может охватывать исключительно время после 21 сентября 1991 года. Проще говоря, мишенью исследований будет законность имущества, приобретенного за годы независимости. И особенно в последние десять лет, отметил министр юстиции.

Для изучения законности имущества будет создан компетентный орган — ответственное подразделение Генеральной прокуратуры. Специалисты будут отбираться по конкурсному принципу. Все специалисты, в том числе и адвокаты, пройдут курсы переподготовки.

В новой редакции законопроекта имеются дополнительные гарантии сохранения личной тайны, уточнен статус вовлеченных в процесс сторон, предусмотрена возможность прекращения дела, приоритетное место, естественно, занимает презумпция невиновности.

Документом определяется ряд понятий, к примеру, законный доход — зарплата, пенсия, гонорары, прибыль от займов, доход от выигрыша в казино или лотереях, имущество, полученное в дар или по наследству, доход от отчуждения имущества, выплаты за аренду и т. д.

Напомним, что, согласно законопроекту, исследование (продолжительность которого может длиться до трех лет) в отношении законности имущества может завершиться заключением соглашения о примирении согласно законодательству РА.

Имущество с незаконным происхождением будет конфисковываться в пользу Республики Армения. В определенных случаях (они также описаны в документе) имущество передается в государственное управление.

Документ во втором чтении был также скрупулезным образом обсужден. При этом оппозиция осталась при убеждении, что применение закона может повлиять на объемы иностранных инвестиций.

Диаметрально противоположного мнения придерживается парламентское большинство: оно считает, что с применением документа будет восстановлена социальная справедливость, закон обладает и профилактическим значением, что повысит имидж страны.

Естественно, этот законопроект не коснется граждан, обогатившихся законным путем, благодаря честному ведению бизнеса, а лишь людей, которые, злоупотребляя служебным положением, обогатились незаконными и нечестными путями, оформляя накопленные колоссальные средства на имя родственников.

Одним словом, документ регулирует отношения, связанные с судопроизводством по конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, определяет основания для возбуждения исследования, рамки компетентных органов, полномочных возбуждать дело и проводить исследование по конфискации имущества с незаконным происхождением, правила международного сотрудничества в этой связи, а также иные отношения, связанные с конфискацией незаконного имущества.

В частности, незаконно нажитое имущество подлежит конфискации, если по оценке представленных доказательств суд приходит к выводу, что рыночная стоимость подобного имущества на момент представления иска превышает 50 млн драмов. В рыночной стоимости учитывается также улучшение имущества с незаконным происхождением, если его невозможно дифференцировать от имущества, вне зависимости от законности доходов, использованных для улучшения имущества.

Лидер фракции “Мой шаг” Лилит Макунц в своем выступлении расценила обсуждаемый законопроект как один из самых важных документов, обсуждаемых Национальным Собранием VII созыва, которым восстанавливается справедливость и искореняется коррупция. По ее словам, это также политический мессидж, адресованный действующим и будущим чиновникам.

“Рано или поздно имущество, добытое незаконным путем, будет возвращено в государственный бюджет. Уверена, что в ближайшем будущем мы станем очевидцами ощутимых результатов применения этого инструмента”, — сказала она.

Вчера данная инициатива правительства получила 99 голосов поддержки народных избранников.