Неофициальные концерты на официальной странице правительства

Правительство Армении предложило разнообразить будни граждан, находящихся на карантине и в самоизоляции, посредством своей официальной страницы в Фейсбуке. 5 апреля правительство сообщило, что отныне на его странице “официальные новости в неделю два раза будут прерываться неофициальной музыкой” — трансляцией домашних выступлений известных армянских исполнителей.

Информация о концерте — афиша и время его проведения (20.00) публикуются заранее. Уже на следующий день живой концерт прямо из Лос-Анджелеса дал наш замечательный джазовый пианист Тигран Амасян, а 10 апреля из своей квартиры онлайн публику радовал своими прекрасными произведениями композитор Роберт Амирханян.

А вот уже 13 апреля неофициальный концерт объединил Арто Тунчбояджяна и 10 музыкантов всемирно известного ансамбля Armenian Navy Band: Армена Айвазяна (кяманча), Анаит Артушян (канон), Норайра Гапояна (дудук, зурна), Авага Маргаряна (блул, зурна), Давида Налчаджяна (альт саксофон), Тиграна Сучяна (труба), Артура Исраеляна (тромбон), Эдгара Саакяна (бас), Ваагна Айрапетяна (фортепиано), Армана Мнацаканяна (ударные инструменты). Ну а сам Арто как и полагается, отвечал за вокал и перкуссию. Перед началом концерта находящийся в США Арто Тунчбояджян в видео обращении в привычной ему манере высказался насчет эпидемии коронавируса, загнавшей всех людей мира по домам: “Сейчас он (коронавирус-авт.) оказался сильнее всех нас, он — “король”. Не делает различий между богатыми и бедными, национальностями, людьми разных вероисповеданий. Нам нужно сейчас быть более ответственными, “чистыми”, приспособиться к жизни в формате digital и как-то выйти из этой ситуации. Последняя мне напомнила о том, насколько важна жизнь и как важно держать чистой природу. Все придет в норму — это станет новым этапом жизни”, — сказал музыкант.

Аудио и видео монтаж концерта осуществил молодой режиссер, клипмейкер Артур Геворкян, который нам представил некоторые технические тонкости концертного процесса.

“Каждый из музыкантов сыграл свою партию, потом отправил мне видео, ну а я наложил их друг на друга, почистил звук. Сделал то, что обычно делают в звукозаписывающей студии при записи концерта, с той разницей, что музыканты записывались каждый у себя дома. Был и веселый момент: в видео присутствуют “два” Арто (один поет, а другой играет), и зрителей это очень развеселило: кто-то в комментариях даже пошутил, что у Арто “раздвоение личности”. Понятно, что Арто по отдельности записал вокал и игру на инструментах, и в видеотрансляцию были включены обе записи, вот и получилось, что музыкант выступает в двух ипостасях. Для того, чтобы дать живой онлайн концерт, нужна специальная и очень дорогая техника, чтобы одновременно подключить всех музыкантов оркестра, плюс очень хорошая интернет связь, чтобы трансляция шла ровно, без зависаний и перебоев. Таких возможностей у нас не было, да и время поджимало, не говоря уже о том, что работать с таким большим коллективом, собрать всех — тоже требует времени и определенных усилий. Но тем не менее все получилось: концерт очень понравился зрителям и уже набрал более 90 тысяч просмотров на официальной странице правительства Армении в Фейсбуке”,- сообщил Артур Геворкян.