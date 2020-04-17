Создание отечественных аппаратов ИВЛ выходит на опытно-проектировочный этап

Государство 17 апреля, 2020 | Автор : admin

Уже осенью в медицинские учреждения страны, возможно, начнут поступать столь необходимые в условиях пандемии COVID-19 высокотехнологические аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), на которых будет написано Made in Armenia.

Важным проектом назвал решение о выделении гранта на организацию проектно-испытательного этапа создания отечественных аппаратов ИВЛ премьер-министр Никол Пашинян. Он подчеркнул, что даже в том случае, если в связи с установлением теплой погоды пандемия отступит, не исключено новое обострение ситуации осенью и зимой.

Учитывая возникший во всем мире вследствие пандемии коронавируса дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких и вытекающие из этого проблемы, Министерство промышленности высоких технологий несколько дней назад объявило процесс сбора идей и инициатив, связанных с проектированием, созданием, полным или частичным производством в Армении отечественных аппаратов ИВЛ.

Предложение вызвало широкий отклик, и уже получено порядка 300 заявок и предложений.

Изучив эти предложения, а также учитывая активность занимающихся инженерными и аппаратными решениями компаний и представленные ими заявки, принято решение выделить Инженерной ассоциации грант в размере 90 миллионов драмов с целью организации проектирования, разработки макетного прототипа отечественного аппарата искусственной вентиляции легких, проведения лабораторных испытаний макета, а также для выполнения работ по уточнению проекта системы, разработке инженерного образца в пяти экземплярах и окончательной подготовке конструкторских документов.

В рамках грантового проекта Инженерная ассоциация обязуется обеспечить доведение всех связанных с разработкой аппаратов ИВЛ работ до перехода к производственному циклу. Сумма выделенного гранта основывается на представленных ассоциацией расчетах общей стоимости намечаемых работ.

Инженерная ассоциация, изучив все полученные заявки, содержащиеся в них идеи и предложения, взяла на себя обязательство обсудить с проявившими заинтересованность инженерами, университетами, осуществляющими инженерную и производственную деятельность компаниями представленные предложения и производственные идеи, а также профессиональные возможности.

“В результате реализации этой программы страна будет иметь возможность удовлетворить внутреннюю потребность в аппаратах ИВЛ, содействовать системе здравоохранения с целью возможностей получения лечения больных пневмонией граждан, находящихся на интенсивном этапе лечения в результате активного распространения нового коронавируса”, — заверил, представляя на заседании кабинета проект правительственного решения, министр промышленности высоких технологий Акоп Аршакян.

По его словам, ожидается, что весь подготовительный цикл продлится от четырех до шести месяцев, и уже в конце лета и осенью появится возможность не только вплотную приблизиться к запуску серийного производства, но и выпустить первые отечественные аппараты ИВЛ. “Это касается создания аппарата с внедрением математического моделирования легких и полностью откликающегося на дыхательную ситуацию человека, а также возможности заниматься производством по стоимости почти в два раза меньше рыночной цены. Мы будем иметь возможность производить 40-50 приборов в месяц”, — проинформировал министр. Заметив, что в мире сейчас существует потребность в более чем 800 тысячах подобных аппаратов, и потребность день ото дня растет, он высказал надежду, что армянские инженерные компании смогут использовать эту возможность, чтобы войти на рынок производства медицинских приборов, который является очень узким и довольно серьезным рынком.

Министр здравоохранения подчеркнул важность реализации этого проекта, отметив, что производить в Армении подобные аппараты — насущная необходимость, особенно учитывая, что опыт последних двух месяцев показал: найти и купить за рубежом аппараты ИВЛ в условиях пандемии — задача не из легких. “Если у нас будет локальное производство, это обеспечит наши внутренние потребности также в будущем, так как такие аппараты все равно всегда бывают нужны. Я хочу вспомнить наши обычные сезоны, когда не было коронавируса, у нас часто был недостаток в аппаратах ИВЛ даже в реанимациях ереванских больниц. То есть, даже если эпидемия пройдет, они нам всегда будут нужны”, — подчеркнул Арсен Торосян, отметив, что в мире даже производители бытовой электротехники в срочном порядке переориентируют производство на создание таких аппаратов. Он заметил, что нашим инженерам предоставляется возможность для создания производства с большим экспортным потенциалом, чтобы быть представленными как на локальных евразийских рынках, так и вообще в мире.

Отметив, что проект содержит риски, связанные с затратами общественных средств на исследования и развитие при отсутствии гарантии, что окончательный результат будет получен в том виде и по той цене, которые требуются, вице-премьер, комендант по чрезвычайной ситуации Тигран Авинян высказал мнение, что в данном случае риск оправдан и организовать производство аппаратов ИВЛ в Армении, действительно, важно.

Он проинформировал, что днем ранее из Китая были получены реагенты 100 тысяч тестов, которые будут переданы Институту молекулярной биологии и уже начнется производство тестов в Армении для собственных нужд.

Подводя итог обсуждению, премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что считает подобные проекты подобающими для Республики Армения.

“Мы должны постоянно обсуждать такие вопросы. Должны обсуждать, какие еще новые технологии можно внедрить, какие индустрии, какую промышленность можно создать. И мы в своей повестке дня постоянно должны обсуждать вопросы такого класса, касающиеся образования, науки, промышленности, технологий. К сожалению, сегодня наша действительность не такова. Мы вынуждены часами обсуждать вопросы 20 тысяч драмов, 10 тысяч драмов, пяти тысяч драмов. Но я думаю, это обсуждение — то, что мы должны иметь в своей повестке. Ясно, что эту тему нужно преодолеть. Но путь, в конце концов, мы должны зафиксировать: образование, наука, промышленность, и именно это отмечено в стратегических приоритетах нашего правительства. Желаю нам воли, мудрости и последовательности, чтобы то, что мы сейчас обсуждали, днем раньше в Армении стало повесткой дня. Чтобы повестки правительства, общин, семей поменялись — от вопросов ценой в тысячу, две тысячи, три тысячи развились, преобразовались в серьезные образовательные, научные вопросы, связанные с организацией жизни и механизмами достижения счастья”, — заявил Никол Пашинян, подчеркнув, что это, пожалуй, самая важная повестка, которую нужно суметь реализовать.