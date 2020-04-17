Спектакли “Золотого фонда” в онлайн режиме

Культура 17 апреля, 2020 | Автор : admin

Как и все культурные учреждения разных стран мира, так и Большой театр вследствие пандемии коронавируса развернул свою деятельность в виртуальном пространстве. Театр на своей официальной странице в YouTube транслирует спектакли “Золотого фонда”, которые за короткое время собрали большую аудиторию.

Любители искусства 18 апреля смогут посмотреть балетный спектакль “Спартак”. 21 апреля будет транслироваться концерт оперных солистов Большого театра, 25 апреля будет показан балет “Герой нашего времени”, 29 апреля — опера “Катерина Измайлова”. В мае ожидаются и другие интересные спектакли. 7 мая будет транслироваться балет “Дон Кихот”, а 11 мая — опера “Садко”.

Спектакли будут транслироваться в 19:00 по российскому времени. После завершения показа каждой постановки она будет доступна в течение 24 часов.

На официальной странице театра в YouTube появилась запись о том, что первые шесть передач проекта “Большой Online” за две недели набрали 6,5 млн просмотров. Спектаклями наслаждались любители искусства из 134 стран мира.