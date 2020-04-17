ЕС окажет содействие

Экономика 17 апреля, 2020 | Автор : admin

В рамках борьбы с пандемией коронавируса и выхода из экономического кризиса Евросоюз предоставит Армении 92 млн евро. Об этом на пресс-конференции сообщил на днях замминистра экономики РА Варос Симонян, добавив, что работу с ЕС ведет вице-премьер Мгер Григорян со своим офисом.

“Со стороны Евросоюза Армении на данный момент будет оказано содействие в размере 92 млн евро. Эта сумма будет направлена на ряд сфер, в частности, будет предоставлена системе здравоохранения, наиболее пострадавшим от кризиса людям и гражданам, а также малым и средним предпринимателям. В рамках какого инструментария будет оказано это содействие, пока обсуждается”, — сказал Симонян, отметив, что размер содействия пока находится на стадии обсуждения, и он может увеличиться.

“Это содействие будет оказано всем странам, которые нуждаются в этом. Программа называется “Team Europe”, в этих рамках уже предусмотрено содействие в размере 20 млрд евро”, — заключил Симонян.

А в рамках инициативы “Зеленое сельское хозяйство” Евросоюз окажет сфере сельского хозяйства Армении содействие в размере 456 500 евро. Об этом сообщила на встрече с журналистами пресс-секретарь министерства экономики РА Анна Оганян.

“Состоялось первое заседание Консультативного комитета крупнейшей финансируемой Евросоюзом инициативы “Зеленое сельское хозяйство”, в котором приняли участие заместители министра экономики Армении и международные партнеры со стороны Евросоюза. Было принято решение, в рамках программы сфере сельского хозяйства Армении предоставить содействие в размере 456 500 евро” — сказала она.