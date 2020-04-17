Армянские ученые разработали более доступный дезинфектор “Биоксил-2”

Экономика 17 апреля, 2020 | Автор : admin

В Институте химической физики НАН Армении им. А. Б. Налбандяна разработан композитный, эффективный, не содержащий хлора, на основе активного кислорода дезинфицирующий материал “Биоксил-2” и соответствующая технология его производства (руководитель работ академик Л.А.Тавадян). Об этом сообщили в Национальной академии наук Армении.

“Технологическая реализация с производительностью на начальном этапе в 1 тонну в день уже внедрена в экспериментальном цехе Института химической физики НАН Армении. Дезинфектор прошел соответствующие испытания на бактерицидные свойства в ЗАО “Центр дезинфекции” Министерства здравоохранения и в ГНКО “Национальный центр по борьбе с туберкулезом”, а также на предприятиях, производящих различные виды продуктов питания. В результате всех испытаний была подтверждена высокая эффективность дезинфектора, в Национальном институте стандартов утверждены технические условия.

В сложившейся в республике чрезвычайной ситуации Институт химической физики им. А.Б.Налбандяна НАН Армении на свои средства произвел 1 тонну дезинфицирующих средств, безвозмездно предоставил их Министерству ЧС для целевого использования.

В рамках борьбы против пандемии короновируса Институт химической физики им. А.Б.Налбандяна НАН Армении готов осуществить крупномасштабное производство дезинфицирующего средства “Биоксил-2”, — говорится в сообщении института.