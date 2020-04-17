Дракончик Арио поможет детям бороться с COVID-19

“Ты мой герой: как дети борются с COVID-19” — так называется новая книга для детей в возрасте с 6 до 11 лет, которая специально была создана для детей — в качестве, так сказать, увлекательного пособия по борьбе с коронавирусом. Как сообщили “РА” из официального представительства ЮНИСЕФ в Армении, книга стала результатом сотрудничества более чем 50 организаций, включая ВОЗ, ЮНИСЕФ, Красный Крест и Управление ООН по делам беженцев.

Книга уже переведена на шесть языков, включая русский, а в ближайшее время планируется ее перевод еще на 30 языков мира. Она доступна как в онлайн формате, так и в виде аудиокниги, на официальном сайте ЮНИСЕФ. Автором сюжета сказки и иллюстраций является Хелен Патук.

“Жизнь детей во всем мире в одночасье изменилась, ведь большинство из них живут в странах, которые ввели те или иные ограничения на передвижение людей, а также режим домашней изоляции. Эта прекрасная книга помогает детям понять и принять эти новые условия и научиться, совершая небольшие поступки, стать героями”, — сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Вымышленный персонаж по имени Арио (похожий на дракончика), рассказывает читателям книги о том, как ребенок может защитить себя, свою семью и друзей от коронавируса и преодолеть растерянность и тревогу в новой и быстро меняющейся обстановке. Арио приходит к главной героине сказки (а точнее, как бы рождается из ее сердца) — девочке Саре, которая была очень расстроена. Ей хотелось пойти в школу, но школу закрыли. Ей хотелось увидеться с друзьями, но это было опасно. Саре хотелось, чтобы коронавирус прекратил запугивать ее мир, но для этого нужно было стать героем, которым она себя совсем не чувствовала. У героев есть суперспособности, а у нее — нет. И тут на помощь к ней приходит Арио, на котором она облетает мир и рассказываем всем детям на свете, как себя защитить от страшного вируса.

Отметим, что книга “Ты мой герой” представляет собой проект, разработанный Справочной группой Межуправленческого постоянного комитета по вопросам психического здоровья и психосоциальной поддержки в условиях чрезвычайной ситуации (IASC MHPSS RG). Проект поддержали эксперты агентств-участников IASC MHPSS RG на международном, региональном и национальном уровне, а также родители, воспитатели, учителя и дети из 104 стран. Было проведено глобальное исследование на арабском, английском, итальянском, французском и испанском языках с целью оценить психическое здоровье и психосоциальные потребности детей во время вспышки COVID-19. Результаты исследования помогли выявить темы, которые и легли в основу повествования.

Содержание книги рассказывали в виде сказки детям из нескольких стран, затронутых COVID-19. Отзывы, полученные от более 1700 детей, родителей и воспитателей, помогли отредактировать историю: они рассказали о том, как живут в условиях пандемии COVID-19, справляются с пандемией и внесли свой вклад в формирование этой истории.

“Надеемся, что эта прекрасно иллюстрированная книга, отправляющая читателя в путешествие по странам и континентам, поможет детям понять, что они могут сделать для того, чтобы сохранить позитивный настрой и обезопасить себя во время вспышки коронавируса”, — отозвался на этот проект Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения д-р Тедрос Гебрейесус.