Глава МИД Армении: Борьба за признание Геноцида армян никогда не прекратится

Регион 17 апреля, 2020 | Автор : admin

Правительство Армении пытается найти варианты проведения 24 апреля мероприятий в память о жертвах Геноцида армян в Османской Турции и Западной Армении 1915-23гг. в Армении и ряде стран, в которых объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса.

“Борьба за признание Геноцида армян и справедливость никогда не прекратится. Сейчас это беспрецедентные, необычные условия, но за все это время армянский народ не останавливался ни перед какими обстоятельствами в этой важной борьбе за справедливость. В этом году мы найдем вариант как в Армении, так и за рубежом”, — сказал глава МИД РА Зограб Мнацаканян, отвечая на вопросы депутатов в ходе правительственного часа в парламенте.

Министр подчеркнул, что признание Геноцида армян было и остается одним из приоритетов внешней политики Армении. Признание Геноцида армян касается не только армянского народа, оно важно с точки зрения предотвращения геноцидов в целом, отметил Мнацаканян. “Армении как государству, как члену международного сообщества, отведена передовая роль в международной повестке по их предотвращению”, — сказал он. По словам министра, Ереван реанимирует резолюцию по предотвращению геноцидов, являясь членом Совета по правам человека ООН. Она в течение года будет принята в Совете.