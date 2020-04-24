Выпущены памятные монеты

Государство 24 апреля, 2020 | Автор : admin

Управление по информации и связям с общественностью Центрального банка РА сообщило о выпуске серебряных памятных монет “Геворг Чавуш” и “75-летие Победы в Великой Отечественной войне”.

На аверсе монеты “Геворг Чавуш” изображены щит и меч на фоне лучей солнца, на реверсе: памятник, посвященный армянским гайдукам (скульптор Ю.Минасян), фрагмент портрета Геворга Чавуша и орел с мечом.

Автором эскизов является Карапет Абрамян. Монета отчеканена на монетном дворе Литвы.

Номинальная стоимость 1000 драм. Металл: серебро 9250 пробы. Вес 33,6 г. Диаметр 40,0 мм. Тираж 500 штук.

На аверсе монеты “75-летие Победы в Великой Отечественной войне” — памятник “Мать Армения” в Ереване и орден Отечественной войны 1-й степени. На реверсе — щит и Георгиевская лента.

Автором эскизов является Карапет Абрамян. Отчеканена на монетном дворе Литвы. Номинальная стоимость 75 драм. Металл: серебро 9250 пробы. Вес 67,2 г. Диаметр 50,0 мм. Тираж 500 штук.

Напомним: памятные монеты из драгоценных металлов, выпускаются с целью представления общественности национальных, международных, историко-культурных, духовных и других ценностей страны, увековечивания их в виде металла, а также удовлетворения потребностей нумизматического рынка.

Как и любые, памятные монеты имеют номинальную стоимость, по которой и являются платежными средствами. Однако номинальная стоимость памятных монет намного ниже их себестоимости, которая состоит из стоимости драгоценного металла, использованного для изготовления памятных монет, производства и других расходов. Низкая номинальная стоимость и высокая себестоимость дают возможность рассматривать драм этого типа не как платежное средство, используемое в денежном обороте, а как предмет коллекции. Памятные монеты имеют также цену продажи, установленную Центральным банком Армении.