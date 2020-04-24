Семь месседжей президента Арцаха

Ответ новоизбранного президента Арцаха Араика Арутюняна на высказывания главы МИД РФ был еще более предметным. Принципиальную позицию официального Степанакерта А.Арутюнян выразил в семи пунктах:

1. Власти Арцаха должны на полноценной и полноправной основе участвовать во всех этапах процесса, направленного на мирное и окончательное урегулирование.

2. Безопасность народа Арцаха ни при каких обстоятельствах не может быть поставлена под угрозу или стать предметом торга.

3. Без признания приоритетности права народа Арцаха на самоопределение никакой вариант урегулирования конфликта не может стать предметом содержательного обсуждения между сторонами.

4. Попытки применения силы или угрозы силы в процессе урегулирования конфликта должны быть исключены под четкие гарантии, поскольку армянский и азербайджанский народы достойны жить в мире. В противном случае Арцах готов дать несоразмерный ответный удар нападениям Азербайджана, переведя военные действия на его территорию.

5. В любом варианте урегулирования конфликта исключены односторонние уступки властей Арцаха или несоразмерные взаимные уступки.

6. Армянские беженцы и внутренне перемещенные лица при урегулировании конфликта и в смежных ему процессах должны иметь равноправную вовлеченность наряду с азербайджанскими беженцами и внутренне перемещенными лицами, а их проблемы должны получить одинаковые и одновременные решения.

7. Международное сообщество (в первую очередь — ОБСЕ и страны-сопредседатели) должны исключить обусловленные конфликтом и международным статусом Арцаха нарушения и ограничения прав арцахских жителей, в том числе, касающихся прав человека и фактической изоляции от международных гуманитарных программ, что Азербайджан пытается применить как минимум в качестве средства давления, несмотря на известные принципы международного права.