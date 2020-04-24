В Арцахе консенсус — территориальные уступки недопустимы

Глава МИД Арцаха Масис Маилян в своем заявлении отметил бесперспективность поиска возможных путей разрешения проблемы на основе территориальных уступок арцахской стороны, т.к. азербайджано-карабахский конфликт не является территориальным спором. По его словам, территориальные уступки — “это прямой путь к разрушению системы безопасности не только Республики Арцах, но и Республики Армения, и в этом случае под угрозу будет поставлено само существование коренного населения на своей исторической родине”.

Министр при этом подчеркнул, что недавно прошедшие в Арцахе выборы убедительно продемонстрировали сложившийся как в самом обществе, так и среди политических сил республики консенсус относительно недопустимости территориальных уступок.

Отметив, что озвученные главой МИД РФ предложения являются одной из многочисленных модификаций т.н. Мадридских принципов, Маилян напомнил, что 15 июля 2009г., сразу после публикации основных элементов этих принципов, МИД Арцаха выступил с заявлением, призвав заинтересованных в мирном урегулировании акторов не допустить нарушения статус-кво в регионе, вызванного форсированием переговорного процесса на основе предлагаемой формулы урегулирования. В заявлении особо подчеркивалась необходимость перезагрузки искаженного переговорного процесса, возвращения Арцаха за стол переговоров в качестве полноправной стороны переговорного процесса и трансформация базовых принципов урегулирования. Отмечалось также, что любые попытки вернуть Арцах в прошлое не только контрпродуктивны, но и чреваты новой эскалацией конфликта. “Апрельская агрессия Азербайджана в 2016г. убедительно продемонстрировала правоту утверждений арцахской стороны об опасности новой эскалации конфликта при любых попытках изменить нынешний статус-кво, который является одной из основ системы безопасности не только для Республики Арцах, но и региона в целом”, — отметил Масис Маилян.

Что касается рассматриваемых на данном этапе вопросов, то стороны, по его словам, не обсуждают конкретный план урегулирования. “Это означает, что на столе нет и так называемых Мадридских или других предложений. Очевидно, что наиболее актуальными сейчас проблемами являются укрепление режима прекращения огня, внедрение механизма снижения рисков на Линии соприкосновения вооруженных сил, реализация мер укрепления доверия. В рамках именно этих вопросов проходят обсуждения на встречах министров иностранных дел Армении и Азербайджана, о чем свидетельствуют также заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ. На тот факт, что конкретный план урегулирования не обсуждается, указывают также и заявления официального Баку, который неоднократно сетовал на отсутствие предметных переговоров”, — заключил глава МИД Арцаха.