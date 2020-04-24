Односторонних уступок не будет

Компромиссы должны быть пропорциональными

“Мирное урегулирование возможно путем компромисса. Никаких уступок нет и не может быть. Ни в каком случае армянские стороны не пойдут на такой подход, который подразумевал бы нарушение безопасности, угрозу населению Нагорного Карабаха. Эта угроза остается реальной. Выражение принципа самоопределения в этом переговорном процессе более чем первично.

Компромиссы должны быть пропорциональными, и армянские стороны должны видеть в них полное выражение элементов безопасности и статуса. Таким был и остается подход армянской стороны. Об этом мы говорим во время переговоров. Глубоко ошибается тот, кто полагает, что мы можем сказать одно во время переговоров, а представлять людям другое. Этого не может быть”. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в ответ на заявление министра ИД России Сергея Лаврова о том, что в рамках переговоров по азербайджано-арцахскому конфликту активно обсуждается проект урегулирования на основе поэтапного подхода, предложенный 15 апреля 2019г. в Москве. По словам Лаврова, документы предполагают на первом этапе решение наиболее актуальных проблем — освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций.

Зограб Мнацаканян отметил, что за прошедшие два года правительство Армении было более чем прозрачным: “Мы изложили наши позиции и подходы очень открыто. В этом комментарии были ссылки на многие документы. Такие подходы появились в 2014 и 2016гг. и были неприемлемыми для армянских сторон. С 2018г. обсуждения ограничиваются рассмотрением подходов сторон по некоторым элементам. Предложенный в 2014г. вариант не является сегодня документом, лежащим на переговорном столе”.

Министр отметил, что армянские стороны более чем ясно говорили о своих позициях, где приоритетом является компонент безопасности. “Территории — это тоже зона безопасности и оборонительные рубежи. Ни одна из армянских сторон не может предположить, что это возможно пересмотреть, угрожая безопасности населения Арцаха. Невозможно предположить, что одна из армянских сторон может пойти на уступки, которые могут поставить под угрозу безопасность народа Арцаха”, — отметил Зограб Мнацаканян. Он добавил, что принцип самоопределения является одним из основных принципов и считается основным и доминирующим элементом для армянских сторон в этом переговорном процессе.

Глава МИД Армении вновь подчеркнул, что никакое решение по Арцаху не может быть принято без согласия народа Арцаха. “Власти Армении не имеют мандата для того, чтобы представлять Арцах в мирных переговорах по Нагорному Карабаху. Несколько дней назад власти Арцаха получили мандат от народа путем проведения конкурентных, свободных и демократических выборов. В течение этих двух лет Республика Армения всегда консультировалась с арцахской стороной, процесс переговоров подробно обсуждался, мы работаем вместе, то же самое продолжится с новыми властями. Любое решение, касающееся народа Арцаха, не может быть принято без народа Арцаха”, — сказал Мнацаканян.