Помним и требуем!

Сегодня, 24 апреля — День памяти жертв Геноцида армян в Османской Турции и Западной Армении в начале ХХ века. 24 апреля 1915 года турецкие власти, в 1894-1896гг. ограничивавшиеся организацией отдельных набегов на районы проживания армян и массовым уничтожением местных жителей, приступили к реализации программы по полной ликвидации армянского населения.

Специальное предписание относительно мер, которые должны были быть предприняты в отношении армян, было направлено властям провинций еще в начале 1914г., что само по себе неопровержимо свидетельствует, что уничтожение армян было запланированной акцией, вовсе не обусловленной военной ситуацией Первой мировой войны, как это пытается представить официальная Анкара.

24 апреля 1915г. начались массовые аресты армянской интеллектуальной, религиозной, экономической и политической элиты, что привело к полному уничтожению целой плеяды виднейших деятелей армянской культуры. Целью акции было обезглавить армянство, лишить народ даже малейшего шанса самоорганизоваться перед лицом опасности полного истребления. С мая-июня 1915 началась резня и массовая депортация армянского населения Западной Армении (вилайеты Ван, Эрзрум, Битлис, Харберд, Себастия, Диарбекир), Киликии, Западной Анатолии и других местностей. Выводившиеся из мест своего постоянного проживания армяне сводились в караваны, которые направлялись в глубь империи, в Месопотамию и Сирию, где создавались специальные лагеря для них. Армяне уничтожались как в местах своего проживания, так и по пути в ссылку; их караваны подвергались нападениям турецкого сброда, курдских разбойничьих банд.

В результате Геноцида армян, осуществленного младотурками, только в 1915-16гг., погибло 1,5 млн человек. Между тем, резня и насильственная депортация продолжались вплоть до 1923г. Более того, погромы имели место и в 1955г.

О том, что младотурки намеревались полностью уничтожить армянский этнос, как минимум на территории Турции, хотя их аппетиты простирались и на армянское население Закавказья, свидетельствуют многочисленные факты жесточайшего обращения как с беременными армянскими женщинами, которых распинали на крестах, вспарывали животы, а извлеченных младенцев подбрасывали в воздух и ловили на штыки, так и с армянскими детьми. В 1915 — 1923 гг. в результате Геноцида армян около 500 000 армянских детей были убиты (сожжены, отравлены, задушены) или умерли от голода и различных эпидемий, многие из них осиротели и были насильственно исламизированы.

Для спасения оставшихся в живых от неминуемой смерти и эвакуации их с территории империи активную деятельность осуществили армянские союзы, церковные структуры, иностранные благотворительные организации (Американский благотворительный комитет помощи Ближнему Востоку, Фонд мэра города Лондона, Датский женский союз, Русский Красный крест , Союз российских городов и др.), а также международные организации (Красный крест, Лига наций).

В 1921 году, во время последнего массового исхода киликийских армян, около 7 500 армянских сирот были эвакуированы из Киликии в Алеппо, Бейрут, Дамаск, Александрию — большая часть их оказалась под опекой Национального попечительства и Армянского благотворительного общего союза. Одним из эпизодов эвакуации армянских детей является переправа 816 армянских сирот из лагеря армянских беженцев в поселке Нахр-Оман вилайета Басры в Иерусалим в декабре 1921 года. Их встретили Иерусалимский армянский патриарх архиепископ Егише Дурян, национальные деятели и множество местных армян.

В результате армянских погромов, осуществленных младотурками и кемалистами в 1915-1923 гг., десятки тысяч осиротевших армянских детей оказались под угрозой физического уничтожения на территории всей Османской империи. В связи с этими опасениями 7 февраля 1922 г. в Алеппо состоялось совещание сотрудников организации Американского комитета помощи Ближнему Востоку и армянской делегации, уполномоченной Киликийским католикосом Сааком II под председательством патриаршего местоблюстителя священника Арутюна Есаяна. Собрание постановило перевести сирот из приютов южных и юго-восточных районов Турции в Сирию и в Ливан, а армянских детей-сирот из северных и северо-восточных районов — в Грецию и на Кавказ. Армянские сироты направлялись также в Румынию, Болгарию, Ливан.

Известный французский писатель Анатоль Франс написал в 1916г.: “Армения умирает, но она выживет. Та небольшая доля крови, которую она еще сохранила — драгоценная кровь, из которой родится героическое потомство. Народ, который не хочет умереть, не умрет никогда!”.

Каждый год 24 апреля миллионы разбросанных по всему миру армян не просто отдают дань памяти жертвам этого первого в ХХ веке преступления против человечности, а напоминают потомкам организаторов Геноцида — “Мы живы! Мы помним и требуем!”. Ежегодно в этот день сотни тысяч жителей Армении и иностранных гостей проводят шествие к Мемориалу памяти жертв Геноцида в Цицернакаберде и возлагают миллионы цветов к Вечному огню посреди конуса, который образуют 12 (по числу провинций Западной Армении, ныне находящихся в составе Турции) склонившихся над ним базальтовых плит, напоминающих хачкары.

В этом году в связи с пандемией коронавируса и карантином традиционное шествие к Цицерканаберду пройдет в виртуальном пространстве. Вход в Цицернакаберд для граждан будет закрыт. Граждане физически не поднимутся на Цицерканаберд, но могут отправить свои имена на короткий номер 1915 (на номера 003743 и 3191500 из-за рубежа) и вечером, с 22.00 участвовать в виртуальном шествии, во время которого их имена будут спроецированны на стенах мемориала памяти Геноцида армян.

Мероприятия начались 23 апреля в 21:00. Власти Армении призвали граждан погасить свет в своих квартирах и зажечь фонарики либо светить смартфонами из окон в знак символического присутствия у “Вечного огня”. Символическим сигналом к зажжению огней стала песня “Прилетай, соловей” в исполнении Лианы Алексанян и Камо Сейраняна.