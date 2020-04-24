Предложены изменения в Госбюджет 2020

Государство 24 апреля, 2020 | Автор : admin

Правительство предложило председателю Национального Собрания 28 апреля, в 11:00 часов, созвать внеочередное заседание. Как передает АРМЕНПРЕСС, решение об этом было принято на заседании правительства.

В повестку дня будут включены следующие вопросы: проект закона О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Армения “О государственном бюджете Республики Армения на 2020 год”, пакет проектов законов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О правовом режиме чрезвычайного положения” и О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О нормативных правовых актах”, пакет проектов законов О внесении дополнений и изменений в Трудовой кодекс Республики Армения и О внесении дополнения в Кодекс Республики Армения “Об административных правонарушениях”.

С основным докладом по вопросу о внесении изменений в Закон “О государственном бюджете на 2020 год”, продолжительностью до 15 минут, выступит премьер-министр или руководитель уполномоченного правительством органа государственного управления в сфере управления государственными финансами.