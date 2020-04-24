Представлены фотографии обломков сбитого беспилотника

Регион 24 апреля, 2020 | Автор : admin

Министерство обороны Республики Арцах представило фотографии обломков сбитого 21 апреля азербайджанского беспилотника.

В пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах сообщили: “В последнее время участились случаи полетов воздушных сил противника в районах, прилегающих к линии соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и Карабаха, которые носят как учебно-тренировочный, так и разведывательный характер.

Одна подобная попытка была предпринята 21 апреля. Подразделения противовоздушной обороны, расположенные в южном направлении Армии обороны, заметили вход азербайджанского беспилотного летательного аппарата типа “ORBITER” в воздушное пространство Арцаха, были приведены к соответствующему уровню боевой готовности и в результате грамотных действий в 13:07 сбили его на границе.

Министерство обороны Республики Арцах вновь призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от провокационных шагов и заверяет, что любые наступательные действия получат достойный ответ”.