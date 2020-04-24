Культура 24 апреля, 2020 | Автор : admin

Стартуют онлайн дни французской культуры

Посольство Франции в Армении объявило о старте своих дней культуры под девизом #BarevlaFrance. Мероприятие на своей личной странице в фейсбуке анонсировал Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакотт. По его словам, каждый понедельник на странице La Culture Française en Arménie (культурного сайта посольства Франции в РА www.culturefrance.am) в фейсбуке будет публиковаться программа на текущую неделю.

“В этот период изоляции посольство Франции в Армении работает в направлении того, чтобы обеспечить для вас доступ к культуре из дома. Рады сообщить вам о старте дней культуры в новом формате, которые будут проходить исключительно онлайн и под девизом #BarevlaFrance. Каждую неделю мы назначаем вам встречи на нашей фейсбуковской странице “Culture Franсe”, дабы представить фильмы, концерты и спектакли, бесплатно предлагаемые французскими культурными учреждениями и которые будут доступны для Армении. Мы с вами также поделимся ресурсами, посвященными литературе, истории, культурному наследию и архитектуре, а также представим эксклюзивные интервью с франко-армянскими деятелями культуры. Так что до новых встреч на онлайн площадке. Надеюсь, что по окончании изоляции в максимально короткое время последуют новые мероприятия”, — заявил в своем видеообращении посол Франции в РА Джонатан Лакотт.

Отметим, что программа культурный дней Франции на нынешней неделе включала вечер французских короткометражных фильмов, представление новых ресурсов, посвященных Международному дню книги. 24 апреля будет представлена программа — дань памяти жертвам Геноцида армян 1915 года, а 26 апреля — два театральных вечера на разных сценах.