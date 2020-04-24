Оценены потери годового ВВП

ЕАБР выделил две основные группы каналов влияния пандемии COVID-19

Ужесточение карантина в государствах с крупнейшими экономиками вследствие пандемии COVID-19 привело к переоценке перспектив мирового роста в сторону ухудшения. Беспрецедентные меры по сдерживанию распространения заболевания, принимаемые властями большинства стран — членов Евразийского банка развития (ЕАБР), наряду с падением внешнего спроса и цен на сырьевые товары оказывают значительное влияние на экономическую активность в регионе. В связи с этим ЕАБР актуализировал макроэкономические прогнозы с учетом действия обозначенных факторов.

В опубликованном на днях аналитическом докладе “Макрообзор ЕАБР: обновленный прогноз” отмечается, что начало восстановления экономической активности Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана произойдет во второй половине 2020 года и будет продолжаться в последующие два года. Поддержку экономикам региона, как считают в ЕАБР, окажут широкомасштабные меры властей в области налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Их реализация позволит сгладить негативные экономические и социальные последствия пандемии COVID-19 и создать условия для нормализации экономической активности по мере улучшения эпидемиологической ситуации.

“Сейчас мы прогнозируем существенное снижение темпов роста экономик Армении и Таджикистана относительно показателей, ожидавшихся ранее. Тем не менее, спад в этих странах в текущем году будет более сдержанным по сравнению с большинством других стран-участниц Банка. Это в том числе связано с высоким потенциалом роста в Армении и Таджикистане. Без учета складывающейся ситуации в экономике, без тех шоков, которые сейчас присутствуют, темпы прироста ВВП этих стран на 2020 год оценивались нами около 6-7%, что существенно выше среднего значения по региону. В 2021 году Армения и Таджикистан по-прежнему останутся в лидерах по росту экономики”, — пояснил в беседе с нами начальник отдела экономического анализа Евразийского банка развития Алексей Кузнецов.

Аналитики ЕАБР выделяют две основные группы каналов влияния пандемии COVID-19 на экономики стран-участниц Банка. Первая группа каналов связана с осложнением внешнеэкономической конъюнктуры, что проявляется в ослаблении спроса на экспорт государств региона, сокращении доходов от поставок за рубеж сырьевых товаров вследствие падения их цен, нарушении глобальных цепочек добавленной стоимости, уменьшении объемов денежных переводов, ухудшении настроений бизнеса, а также ужесточении финансовых условий. По оценкам экспертов ЕАБР, потери ВВП стран-участниц Банка от действия внешних факторов могут составить в 2020 году около 2%.

Вторая группа каналов cопряжена с внутренними ограничительными мерами, введенными в ряде государств региона для сдерживания распространения заболевания. Их действие проявляется в снижении производственных показателей большого количества секторов экономик, в первую очередь относящихся к сфере услуг. Потери годового ВВП стран-участниц ЕАБР от месяца самоизоляции оцениваются аналитиками Банка в размере около 1,5-2%. Под влиянием указанных факторов, как отмечают аналитики, агрегированный ВВП стран-участниц ЕАБР сократится в 2020 году на 2,2% после увеличения на 1,7% годом ранее.

Наряду с этим ослабление национальных валют в первом квартале текущего года окажет давление на стоимость импортируемых товаров, что послужит ключевым фактором ускорения инфляции в большинстве стран региона в 2020 году. Влияние курсовой динамики на цены товаров и услуг, по оценкам аналитиков Банка, будет ограниченным, в том числе из-за снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию в большинстве государств-членов ЕАБР в последние годы. Кроме того, прогнозируемое ослабление внутреннего спроса и снижение роста цен в странах, являющихся основными торговыми партнерами, будут оказывать значимое дезинфляционное влияние. Наибольшее воздействие данных факторов ожидается в 2021 году, что приведет к существенному замедлению инфляции в большинстве государств-участников ЕАБР и может обусловить смягчение монетарной политики.