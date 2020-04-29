“Айпост” не объявлял какого-либо рекламного конкурса

Общество 29 апреля, 2020 | Автор : admin

В последнее время в “Айпост” обращаются многочисленные граждане, заявляя, что получили сообщение от “Айпост” о выигрыше в рекламном конкурсе. Об этом сообщает “Айпост”.

Сообщаем, что ЗАО “Айпост” не проводит никаких рекламных тендеров, не имеет никакого отношения к данным сообщениям. Неизвестные лица путем мошенничества пытаются вымогать у граждан деньги. Для этой цели незаконно используется наименование и товарный знак ЗАО “Айпост”. Обращаемся ко всем, про получении подобных сообщений, не предоставлять никаких личных данных.

Напоминаем, что все сообщения о мероприятиях “Айпост” — а помещаются исключительно на официальных страницах ЗАО “Айпост” и в СМИ”, — говорится в заявлении.